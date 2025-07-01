Все регионы
Московская обл.
Санкт-Петербург
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
23:26
Осужденный генерал Попов надеется вернуться в армию и попасть на СВО
23:23
На трассе в Курганской области установили новые дорожные знаки. Фото
23:20
В ООН не стали молчать узнав о разногласиях РФ и Азербайджана
1
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
23:19
На свалке Нового Уренгоя разгорелся пожар в 500 квадратных метров. Видео
23:17
Появились кадры с бегущими от падающего тяжелого дрона ВСУ жителями Ижевска
23:14
Генерала ВСУ ликвидировали в зоне СВО
В России выросли тарифы за коммуналку: как устроено ЖКХ и почему приходится столько платить. Инфографика
23:09
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
23:03
Задержан предполагаемый лидер банды, устроившей пытки в Каменске-Уральском
23:01
Жительница белгородского поселка ранена осколками дрона ВСУ. Фото
Пауза длиной в три года: о чем поговорили Путин и Макрон впервые с 2022 года
23:01
Путин встретился с врио главы Тамбовской области
23:00
Представитель «Руки Вверх!» прояснил ситуацию с концертом Жукова 2 июля
22:57
Марочко: ВС РФ закрепились на окраинах Серебрянки в ДНР
После подозреваемых в Екатеринбурге — дипломатический ответ: послу Азербайджана в России заявлен протест
22:54
Лукашенко не побоялся и высказал в лицо американцам главную претензию
22:48
Использование символики РФ на школьной форме закрепили в ГОСТе
22:48
В Пулково объяснили введение платы за курение
Украина теряет территорию и с тревогой следит за развитием российского ВПК: главное об СВО на 1 июля
22:39
В США назвали самую большую ошибку Европы в ее стремлении вооружиться до зубов
22:38
Сколько стоят самая дешевая и самая дорогая квартиры в новостройках Кургана
22:34
Стройотряды, мамонты и роботы: школьников из бывших республик СССР встретили в Перми. Видео
Служили, сражались, помнят: День ветерана боевых действий отмечают в России. Фотогалерея
22:22
В ХМАО прокуратура потребовала от мэрии уволить медиаменеджера
22:13
«Увезли в неизвестном направлении»: лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге на допросе
22:02
Появились кадры задержания лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге
Правительство поможет россиянам, которым не хватает на продукты и коммуналку
22:00
Первая эротика в советском кино, два брака и борьба с болезнью: как жила Александра Яковлева
21:50
В Екатеринбурге задержан лидер азербайджанской диаспоры. Фото
3
21:48
Суд изъял имущество экс-замначальника ГУФСИН Петербурга на 100 млн рублей
Азербайджан открыто выступил против России, раскрыв связи с Украиной
21:35
Бречалов сообщил новые подробности об атаке ВСУ на Ижевск
21:35
В тюменском военном училище готовятся к проверке после гибели курсанта
21:34
В тюменской мэрии прокомментировали запрет на использование репеллентов в детском саду №62
1
Анекдот от жены, миллиарды и 13 лет колонии: что происходило в суде по делу Тимура Иванова. Фотогалерея
21:32
Иран и Украина: о чем поговорили Путин и Макрон впервые за три года
21:23
Главу ЯНАО Дмитрия Артюхова признали «старовером» ЕР. Видео
21:20
В тюменскую филармонию ищут больше десятка музыкантов: куда делись старые?
Льготы, выплаты, документы: как оформить статус ветерана боевых действий в 2025 году
21:19
Как отдохнуть на курганском курорте Медвежье с семьей без забот: опыт журналиста URA.RU. Фото
21:19
Путин впервые за три года поговорил с Макроном по телефону
2
21:18
Лукашенко: «Орешник» появится в Белоруссии до конца года
Челябинский «Мечел» сменил гендиректора, попав в петлю неудач
21:17
Задержание бизнесмена в Салехарде и рекорд ямальских выпускников-стобалльников: события дня
21:14
Актеры Тюменского большого драматического театра передумали бастовать
21:13
Губернатор Артюхов официально избран главой ямальских единороссов
«Лютый» над Ижевском: атака ВСУ в Удмуртии глазами очевидцев. Фото, видео
21:13
«Заманчиво»: Маск отреагировал на угрозу Трампа о депортации
1
21:07
«ОН»: в Азербайджане задержали и жестоко избили российских IT-специалистов
3
21:03
Национальному центру «Россия» исполнился год
Кто такой экс-замминистра обороны РФ Иванов, которого приговорили к 13 годам колонии: биография
20:55
Open-air, приговор и новые назначения: главные новости Кургана за 1 июля
20:51
Машина перекрыла свердловскую трассу, встав посреди дороги
20:48
Трамп посоветовал Маску не играть с ним в игры
День объявления приговора: громкое дело экс-замминистра обороны Иванова о хищении миллиардов
20:48
Главному врагу пермского мэра вновь отказали в приеме на работу в школу
20:45
Трамп заявил, что США следят за ситуацией в Сумской области
20:45
«Еще послужу России»: боевой офицер из Кунашака стал участником проекта «Герои Южного Урала». Фото, видео
1
Кремль раскрыл, почему все еще не прошли новые переговоры России и Украины: главные заявления Пескова
20:44
Пермский театр оперы и балета не будет выдвигать спектакли на «Золотую маску»
20:43
В правительстве ЯНАО стартовал новый поток стажировок для молодых специалистов
20:40
ЕР выдвинула Слюсаря на пост губернатора Ростовской области
«Убийца Telegram»: что известно о российском мессенджере MAX, который появится на всех телефонах
20:39
Марочко: ВС РФ в июне освободили 13 сел в трех регионах
20:38
Длинные майские выходные отменили в России в 2026 году: что делать дачникам
20:27
Shot: умер штурман рухнувшего в Нижегородской области истребителя
1
ВС РФ сбили ракеты Storm Shadow и уничтожили роту ВСУ у Юнаковки: карта СВО за 1 июля
20:24
Пострадавших при атаке ВСУ в Ижевске доставят в Москву спецбортом МЧС
20:22
Париж опустел из-за аномальной жары
20:20
Кухарук открыл уникальный центр для пенсионеров в ХМАО
3
Госсекретарь Дагестана Магомедов лишился должности после обысков: что о нем известно
20:20
Боксер-чемпион Ковалев дал мастер-класс в Кургане. Фото
1
20:20
В ХМАО гостиницы заполонили толпы туристов
20:17
В Челябинской области расселили аварийный барак после новости URA.RU. Фото
2
20:16
В Ноябрьске автомобиль сбил подростка на велосипеде
20:12
Перепродажа товаров сократила выбросы газов в России на 237 миллионов тонн за 17 лет
2
20:10
На надувных лодках через Ла-Манш: в Британии зафиксирован антирекорд по наплыву нелегальных мигрантов
20:09
Как судили членов азербайджанского клана в Екатеринбурге. Фото
2
20:08
Зеленский пытается наладить контакт с Алиевым на фоне размолвки России и Азербайджана
2
20:06
В Перми назвали самые востребованные направления среди абитуриентов
20:04
Адвокат высказался о деле азербайджанца, арестованного в Екатеринбурге
20:02
Миллиардные долги взыскали судебные приставы с тюменцев за полгода
20:00
Где можно купаться и отдыхать у воды летом 2025 года на Ямале
1
20:00
«Зарабатываю меньше»: курьеры Wildberries недовольны падением зарплат в Екатеринбурге. Скрин
1
19:59
«Кровавый клоун»: решение Зеленского шокировало французов
19:58
Российские бойцы FPV-дроном уничтожили американскую бронемашину. Видео
19:54
Что известно о двух азербайджанцах, арестованных по делу ОПГ в Екатеринбурге
19:46
Семьям погибших при атаке ВСУ в Ижевске выплатят по 1,5 млн рублей
19:45
В ХМАО продают охотничье угодье с вертолетной площадкой, чумами и баней. Фото
1
19:44
Экс-редактор комиксов Marvel и создатель «Люди Х» умер в возрасте 73 лет
19:40
Симоньян отреагировала на арест сотрудников Sputnik в Баку
19:35
В СИЗО Екатеринбурга отправили пятого члена клана из Азербайджана
1
19:34
Экс-мэр Екатеринбурга призвал отправлять на общественные работы за репост фейков
3
19:26
Посол Азербайджана заявил о законности спецоперации в офисе Sputnik
19:23
«Новости Азербайджана»: сотрудников Sputnik арестовали на четыре месяца
1
19:20
Квартирный коллапс: итоги на курганском рынке недвижимости за первое полугодие
3
19:17
Первый посол Афганистана от правительства талибов прибыл в Москву
19:14
Имущества на 100 миллионов арестовали у начальника нефтяной компании за взятку в шесть миллионов
19:14
Путин ввел спецсчета для иностранных инвесторов при покупке ценных бумаг РФ
19:01
В ХМАО спортсменка обвинила собственного тренера в домогательствах
18:59
Пенсионерки устроили битву за бесплатные коврики для йоги в Лужниках
3
18:57
Власти Петербурга разрешили иностранцам работать курьерами и в такси
1
18:52
Из ХМАО в Узбекистан запустили новый прямой авиарейс
18:50
Воронежский глава выразил соболезнования семьям погибших от атаки ВСУ в Ижевске
18:50
В Екатеринбурге на месяц изменят два автобусных маршрута
18:45
Крупный нефтесервис из ХМАО в суде отбивается от многомиллиардных исков
18:40
Челябинское авиапредприятие лишили миллиона за выкат самолета за пределы полосы
18:37
В Перми стартовал форум городов трудовой доблести
18:35
«Авторитетов заменили на удобных»: в курганской ЕР назревает скандал из-за чистки политсовета. Инсайд
18:34
Трамп не исключил депортации Маска
1
18:32
В Тюменской области простились с двумя погибшими на СВО бойцами
18:27
На Ямале проведут ротацию силовиков для усиления мер безопасности
18:22
Ил, мангалы и платные услуги: ответы на семь главных вопросов о пляже на озере Круглое. Эксклюзив
18:21
В Челябинске возродят танковое училище
8
18:14
В Армении хотят отказаться от вещания российских телеканалов
3
18:14
В Кургане масштабно ремонтируют дворы: где уже работы завершены, а где в самом разгаре. Фото
6
18:11
Парад невест и десятки свадеб: как ямальцы отметят День семьи, любви и верности. Афиша
18:08
Стало известно, какие автомобили россияне арендуют чаще всего
18:08
Защита экс-замминистра обороны Иванова будет обжаловать вынесенный ему приговор
18:08
Минобороны раскрыло обстоятельства крушения Су-34 в Нижегородской области
18:05
Лишится главного: адвокат Жорин объяснил, чем грозит Дудю* объявление в розыск
18:05
Конфликты с туротраслью, суды с бизнесом: что известно о свердловской чиновнице, к которой пришли с обысками
6
18:02
Медиагруппа «Россия сегодня» требует освобождения своих сотрудников в Баку
17:57
Пермский краевой суд отменил арест экс-директора музея современного искусства Наили Аллахвердиевой
17:54
Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для жителей ХМАО из-за вспышки туляремии
17:52
Курганская ГАИ показала видео погони с пьяной женщиной-водителем
17:51
В Баку задержали граждан России, якобы причастных к наркотрафику. Видео
1
17:50
МИД РФ ответило на обвинения Азербайджана в превышении полномочий силовиков в Екатеринбурге
17:48
Студентам рассказали, как успешно совмещать работу и учебу на бюджете
17:47
Что известно о новом директоре молодежного департамента Тюменской области
17:47
Глава ММК Рашников стал беднее на полмиллиарда долларов
2
17:45
Для курганцев запустят бесплатные автобусы до Голубых озер на время Open-air
2
17:42
В Черняевском лесу в Перми планируется масштабный ремонт
17:42
Купайся, если сможешь: плюсы и минусы бесплатного пляжа на озере Круглое в Тюмени
1
17:40
Мишустин рассказал, как вырастет МРОТ к 2030 году
1
17:36
Челябинцы сыграют в волейбол на обновленной площадке благодаря депутату Исаеву. Фото
17:36
В мэрии Екатеринбурга назвали дату окончания ремонта всех дорог в 2025 году
17:32
Экс-замминистра обороны Иванова осудили по делу о хищениях на сумму свыше 4 млрд рублей
17:30
Чашка кофе за десять стикеров: что не так с ямальским фестивалем «Черное.Белое»
17:29
В восьми районах Крыма ввели режим ЧС
17:29
«Эти вещи — прошлый век»: Владислав Лисовец назвал главные модные тенденции этого лета
4
17:28
Друзья рассказали об азербайджанце, которого обвиняют в убийствах в Екатеринбурге
2
17:21
Под Магнитогорском сделают дорогу в два этапа
17:20
В Тюменской области ожидается резкое ухудшение погоды
17:20
Пермского бойца, заблудившегося в зоне СВО, от гибели спас лабрадор. Фото, видео
17:19
В Кургане на месте закрывшегося продуктового откроется новый магазин. Фото
2
17:19
Экс-замминистра обороны Иванову вынесли приговор
1
17:15
Экс-силовик Михайлов официально вступил в должность главы курганского округа. Фото
17:14
СКР готовится объявить Дудя* в розыск
1
17:14
В Екатеринбурге раскрыли серийного убийцу, задушившего собутыльниц в «нулевых»
17:14
Мосгорсуд признал Тимура Иванова виновным
17:14
Вылет рейса из Перми в Ижевск задерживается на 3,5 часа. Скрин
17:11
Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ из-за арестов журналистов в Баку
17:10
Мишустин: с 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год
1
17:07
«Брошенные животные дичают и сбиваются в стаи»: в ГД призвали владельцев домашних питомцев к ответственности
2
17:06
Глава свердловского департамента туризма прокомментировала обыски в офисе
1
17:06
Мишустин рассказал о новой семейной выплате для россиян
3
17:06
Власти ХМАО определились с кандидатурой омбудсмена по КМНС
1
17:05
Федеральные медики подключились к лечению пострадавших в крупном ДТП под Ноябрьском
1
17:02
Глава ЯНАО Артюхов представил Госсовету РФ обновленную Стратегию образования
17:01
Генпрокуратура рассказала подробности про исполнителей теракта в «Крокусе»
17:00
В Кургане прогнозируется 30-градусная жара
16:58
Россиянин, защищавший аэродром под Иркутском от атаки дронов, отправился в армию
16:52
В Курганской области на трассе «Иртыш» ограничат движение ночью
16:51
Киев получил 1,9 млрд евро от украденных Западом российских активов
16:50
В ЯНАО расширили меру поддержки для бойцов СВО
16:50
Мэр Ивделя раскрыл судьбу дома, в котором прогремел взрыв и погибли люди
16:49
В Тюмени набережную вновь откроют для прогулок
16:48
МВД Азербайджана заявило о семи задержанных сотрудниках Sputnik
1
16:43
Baza: истребитель потерпел крушение в Нижегородской области
1
16:38
Профессор СПБГУ задержан по уголовной статье
16:37
В квартире руководителя редакции Sputnik Азербайджан проведен обыск
16:34
В Тюмени в очередной раз сорваны сроки строительства ЖК, начатого 20 лет назад
16:33
Курорт «Притяжение» из Магнитогорска - обладатель престижной международной премии
16:30
Организатор стрит-арт фестиваля в Кургане рассказал, чего не хватает местным художникам. Фото
16:28
Россияне назвали доход для «нормальной жизни»
2
16:28
Генштаб ВСУ впервые признал потерю части Сумской области
16:28
Орлов отправил в отставку главу крупного района Екатеринбурга: инсайд URA.RU подтвердился
4
16:24
На пермском фестивале «Крылья Пармы» даст концерт известная певица Пелагея
16:23
В Кургане иномарка перевернулась вверх колесами в Энергетиках. Видео
16:19
Фонду святой Екатерины вручили почетную награду от заксобрания. Фото
16:17
Польша закрывает границу с Литвой и Германией
1
16:15
ФСБ пресекла сбыт крупной партии наркотиков в Копейске
1
16:09
Мощный ливень с градом обрушились на Сургут. Видео
16:08
Военный из России разбился на параплане в горах Таджикистана. Фото
16:08
В Курганской области утвердили нового начальника отдела полиции Лушникова. Фото
1
16:06
В Тюменской области высадили более 300 тысяч сеянцев сосны
16:06
Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ в Ижевске. Видео
16:05
Пятеро в одно кресло: на 30 мест в челябинском ЗСО претендуют больше 150 человек
16:05
Разрыв почки и перелом ребра: тюменца избили за вранье о службе на СВО
16:04
В Пермском крае не будут вводить режим опасности из-за атак беспилотников на соседнюю Удмуртию
16:01
Пермский бар, закрывшийся после гибели девушки на заборе, открыли для ремонта. Фото
15:59
Начался прием заявок на покупку билетов на «Интервидение»
15:54
В Курганской области приставы передали на СВО мотоциклы преступников
4
15:54
Бречалов: три человека погибли и 35 ранены в результате атаки ВСУ в Ижевске
15:54
Аэропорт Пулково в России запретил курить бесплатно
15:52
В Госдуме призвали перенести длинные новогодние выходные на май
15:48
«Запретите и сигареты тоже»: как тюменцы отреагировали на возможный запрет продажи вейпов
15:47
На Челябинскую область обрушится град и штормовой ветер
15:45
«Либеральная диктатура»: Захарова жестко высказалась об обвинения в адрес главы Гагаузии
15:45
Экс-замглавы курганского округа Рогозин стал ответственным за автопарк. Инсайд
1
15:39
МИД РФ: Запад требует от Грузии кровавых авантюр против Абхазии и Южной Осетии
15:38
Умер известный профессор пермского вуза Валерий Севастьянов
1
15:37
Красная зона и пять баллов: магнитная буря накроет Землю 2 июля 2025
15:30
Песков рассказал, почему третий раунд переговоров по Украине еще не состоялся
15:30
Развод, скандалы и загадочная смерть: самой известной женщине 20 века принцессе Диане — 64
15:29
Вологодский губернатор заявил о почти полном отказе местных женщин от абортов
15:28
В МИД РФ заявили о попытках «отдельных сил» внести раскол в отношения России и Азербайджана
1
15:28
Отряд чиновников отказался покинуть СВО без известного на Урале генерала
3
15:26
Полеты из Перми в Индию возобновятся в ноябре
15:25
Кремль отреагировал на удары по Донецку и Луганску
15:20
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о задержании российских журналистов в Азербайджане
15:19
В ХМАО назвали самые популярные свадебные товары и услуги
15:19
Песков: решение о продвижении российских войск в ЛНР связано с ходом СВО
15:18
Сезон «Горько»: в Челябинске вырос спрос на свадебные услуги
15:17
В Кремле ответили на претензию США о затягивании переговоров по Украине
15:17
ВСУ атаковали Ижевск копией турецкого БПЛА: эксперт рассказал об особенностях дрона «Лютый»
15:15
Сильный ветер с дождем ожидается в Шадринске
15:13
Туристка сорвалась со снежника в Карачаево-Черкесии. Видео
15:13
Тюменский рыбак поймал огромную рыбу. Фото
3
15:12
В Екатеринбурге начали судить скандальную звезду «Дома-2»
15:11
В Кремле оценили решение Трампа по Сирии
15:11
Азербайджанец, арестованный за убийства в Екатеринбурге, отрицает вину
1
15:10
Песков раскрыл, будет ли Кремль пользоваться новым мессенджером
15:10
Белгородский губернатор рассказал, как боролись с анархией в селах на границе с Украиной
15:03
Ямальский автогонщик выиграл чемпионат России в Тюмени. Видео
15:03
В департамент молодежный политики Тюменской области назначили директора
15:02
Замглавы курганского округа Рогозин, работавший водителем, ушел в отставку
14:58
Больница, музыкальная академия, НИИ и магазины: в Донецке рассказали, куда били ВСУ британскими ракетами
14:54
Бывший директор пермского музея современного искусства объявлена в межгосударственный розыск
14:53
В больнице Брянска умер пострадавший в результате атаки ВСУ местный житель
14:48
Энергетики Сургута продолжают делать улицы города светлее
14:47
ПВО России сбила за сутки три ракеты Storm Shadow
14:43
В небе над Курганом жители смогут увидеть спутник МКС. Список
1
14:43
Серьезно выросло количество пострадавших от клещей в Свердловской области
14:38
Бойцы ВС РФ разгромили спецназ ГУР Украины «Химера» под Сумами
14:36
Сергей Жуков из «Руки вверх» признан угрозой для Украины
14:34
На трассе в ЯНАО водители встретили медведя. Видео
14:33
В центре Челябинска на все выходные закроют движение транспорта. Карта
14:32
В Азербайджане завели дело об убийстве двух своих граждан в Екатеринбурге
14:29
В ХМАО площадь лесных пожаров сократилась вдвое за сутки
14:27
В Челябинской области изменится схема движения на трассе в Казахстан
14:24
При ударе ВСУ в Сватово погиб 18-летний мирный житель
14:23
Путин обсудит с Жапаровым стратегическое российско-киргизское партнерство
1
14:21
Париж закрыл Эйфелеву башню
14:21
«Пара козлов портит всем репутацию»: владельцы вейп-шопов Тюмени высказались против недобросовестных коллег
14:18
Премьер Украины обиделся на Запад из-за российских активов
1
14:17
Губернатор Шумков поздравил ветеранов боевых действий с праздником
3
14:16
Недавно родившую Мари Краймбрери обманули почти на миллион рублей
1
14:12
Суд арестовал ректора главного спортивного вуза Урала Черепова на два месяца. Видео
1
14:12
Директор парка «Тайган», на которого напал лев, рассказал о предстоящем лечении
14:11
В Челябинской области построят новый центр по адаптивным видам спорта
14:11
В России предложили усилить уголовную ответственность для иноагентов
1
14:10
В «Мираторге» ответили Азербайджану на уничтожение луковых колец из России
14:10
«Истинное лицо украинского режима»: Москалькова обвинила Киев в копировании нацистских методов
14:10
«Я чуть с ума не сошла»: как Ижевск пережил удар дронов — реакция очевидцев. Видео
1
14:07
Уникальная для России операционная с ИИ заработала в Тюменской области
1
14:07
Дрон атаковал машину с пенсионерами в Запорожской области
14:05
Многодетная мать помогла 55 мигрантам незаконно легализоваться в Тюмени
14:04
Завкафедрой Башкирского университета обжог утюгом ягодицы и гениталии
14:04
Силовики пришли с обысками к главе свердловского департамента туризма Тукановой
2
14:03
Месиво из тротуарной плитки: ремонтировать центральную улицу Екатеринбурга будут еще месяц. Фото
14:03
В Кургане иномарка вылетела на тротуар и сбила пешехода рядом с магазином. Видео
14:00
Экс-члену курганского правительства вынесли приговор по делу, связанному с жильем для сирот
3
13:59
Пермский губернатор Махонин выразил соболезнования жителям Удмуртии, атакованным БПЛА
13:58
Минздрав Удмуртии раскрыл число пострадавших при атаке БПЛА
13:57
Фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге похоронили в Азербайджане
1
13:55
Путин попросил поддержать российский мессенджер
6
13:54
Челябинского председателя Движения Первых отметили грамотой президента
13:51
Губернатор ХМАО обозначил меры поддержки для ветеранов боевых действий
13:50
Арестован четвертый член азербайджанского клана, который громят в Екатеринбурге
5
13:49
В Кургане на ночь закроют перекресток Дзержинского — Машиностроителей
13:47
Генпрокуратура приняла решение по делу о теракте в «Крокусе»
13:47
Путин поручил помочь пострадавшим в терактах в Брянской и Курской областях
13:46
Отстраненный за пьянство повар умер на борту пермского теплохода
1
13:41
В Роспотребнадзоре оценили риск возникновения новой пандемии COVID
13:39
«Мужчина растет»: екатеринбуржцев поразил малыш, несущий мамин рюкзак с себя ростом. Фото
5
13:37
Стало известно, как будет выглядеть памятник эвакуированным ленинградцам в Перми
13:37
Сын Рамзана Кадырова Адам обратился к Путину
13:36
В Ижевске отменены все массовые мероприятия
13:32
Власти Азербайджана раскрыли итоги экспертизы тел погибших фигурантов дела ОПГ в Екатеринбурге
2
13:32
В Кетово подростку отрезало палец на ноге во время игры на стадионе. Фото
6
13:31
«Работа — основа ресоциализации»: в Челябинской области создали более 2700 вакансий для участников СВО
13:30
Сын ямальского депутата выжил в смертельном ДТП
13:29
На Украине пожаловались на быстрое развитие оборонной промышленности России
13:29
Пермский школьник попал в больницу после падения в костер
13:28
Открыта горячая линия по информации о пострадавших в Ижевске
13:24
В интернете расходится дипфейк с участием мэра Белгорода
13:19
Минэнерго ответило на возмущение россиян по поводу цен на ЖКУ
69
13:18
В результате атаки ВСУ по Ижевску есть погибшие и раненые
2
13:18
Части матерей пообещали новые льготы
13:17
Туалеты, ил и грязь: за что тюменцы любят и ненавидят пляж на озере Круглое
1
13:10
Сенатор от Чувашии Николай Федоров рискует покинуть верхнюю палату
13:09
МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Свердловской области
13:09
Толпа мужчин в балаклавах битой избили тюменца во дворе ЖК. Видео
2
13:09
Работа найдется для всех: в Чебаркуле стартовала программа обучения участников СВО «Герои Южного Урала». Видео
13:08
Бывший советник мэра Перми перешел на работу к крупному застройщику
13:06
«Слишком много дней отдыха»: в Госдуме возмутились количеством праздничных дней в 2026 году
13:03
Выпускники из ЯНАО побили прошлогодний рекорд по стобалльникам на ЕГЭ. Видео
13:02
Неизвестный с ножом напал на сотрудников энергоснабжающей компании в Германии
12:59
Задержанному ректору главного спортивного вуза Урала предъявили обвинение. Видео
1
12:58
В думе ХМАО обсудили перевод всех школьников на бесплатное питание
3
12:56
У иностранных компаний вырос интерес к регистрации в России
12:56
Перед Крымским мостом образовалась очередь почти из тысячи машин
2
12:50
Суд заинтересовался делом оперной певицы Максаковой*
1
12:45
В екатеринбургский суд привезли членов клана из Азербайджана, обвиненного в убийствах. Фото, видео
1
12:44
В Красноярском крае подростки надругались над 10-летним ребенком в лагере
4
12:43
Госсекретарь Дагестана, у которого прошли обыски, отправлен в отставку
12:43
«И днем страшно ходить»: замминистра образования досталось за драки на улице Вайнера
2
12:42
«Русская Дружина» взялась за мигрантов на тюменских стройках. Фото
2
12:41
Каким будет июль в Свердловской области
12:40
Солдаты РФ организовали настоящую охоту на иностранную технику, кошмарившую Курскую область. Видео
12:38
Курганский студент Епифанов помог спасти ребенка, который чуть не выпал из окна. Фото, видео
3
12:38
Когда в Екатеринбурге починят дорогу на мосту у ТЦ «Карнавал»
12:37
Ямальская авиакомпания открыла продажу билетов до конца 2025 года
1
12:33
В ДНР найдена лаборатория по производству ядовитой жидкости
12:32
Суд приговорил владельца пермского «Треста 6» Сергея Микова к реальному сроку
12:31
Госсекретарь Дагестана освобожден от должности
12:31
«Погибла женщина»: что известно об атаке британскими ракетами по центру Донецка. Видео
12:26
Екатеринбуржцы сэкономили 69 млн рублей благодаря новым технологиям
12:25
На Урале создали уникальный подростковый джазовый оркестр
12:23
В трех городах России сняты ограничения на полет воздушных средств
1
12:22
Ангарский маньяк вновь предстанет перед судом по делу об убийстве
12:22
Стала известна дата прощания с погибшими в ДТП жителями Ноябрьска
12:21
Начальник курганского госпиталя Семенов поможет бойцам СВО из Шадринска
2
12:21
Курган богат талантами: сотрудники МЧС получили медали и кубки за победу на турнире по футболу. Фото
12:21
Полиция ХМАО раскрыла причины драки с перестрелкой возле отдела МВД
12:20
Пермский благотворительный фонд запустил подписку для помощи тяжелобольным детям
12:19
Жители 600 домов в Тюменской области больше не будут платить за капремонт
12:18
ВСУ ударили по заводу в Ижевске, есть пострадавшие: главное к этому часу
12:14
Бастрыкин потребовал доклад об избиении школьника толпой подростков-мигрантов в ХМАО
2
12:12
Посол Азербайджана прибыл в МИД РФ из-за задержания российских журналистов
1
12:09
Десятки азербайджанцев штурмуют суд в Екатеринбурге: причина
2
12:08
В Курганской области попытались продать 250 тонн зараженного вредителями зерна
3
12:08
В ВТБ предсказали, какой будет курс доллара к концу года
1
12:03
Бречалов заявил о пострадавших в результате атаки БПЛА на предприятие в Ижевске
12:01
Беспилотники ВСУ атакуют Ижевск: онлайн-трансляция
1
12:00
В ВТБ рассказали, насколько экономика РФ близка к рецессии
12:00
В Екатеринбурге дипломаты прибыли на суд членов азербайджанского клана. Фото
12:00
В ВТБ раскрыли, станут ли власти субсидировать льготные ипотеки дальше
12:00
«Как раньше уже никогда не будет»: в ВТБ дали неутешительный прогноз по ипотекам
11:59
Не сдавших биометрию иностранцев лишат мобильной связи
11:56
«Натянули на лицо футболку»: люди в масках скрутили и увезли мужчину в Екатеринбурге
4
11:53
В Пермском крае скончался ветеран оборонного завода Юрий Сальянов
11:51
День иконы Божьей Матери 2 июля 2025: что можно и нельзя делать
11:49
Бастрыкин поручил проверить действия мигранта, угрожавшего челябинским девочкам
11:49
«Был резкий взрыв, началась паника»: жители Ижевска рассказали, как БПЛА атаковали город. Видео
3
11:48
Пасечник заявил о повреждении участка железнодорожного полотна в ЛНР
11:45
Закрытые аэропорты, пожары в Луганске и падение обломков на дом в Таганроге: карта атак БПЛА на утро 1 июля
11:42
Власти ЯНАО заплатят студентам именные стипендии
11:42
В Тюмени на месяц перекроют еще одну улицу
11:39
В Екатеринбурге арестовали членов азербайджанского клана. Онлайн-трансляция
1
11:37
Минфин планирует ввести новые пошлины для мигрантов
11:37
Дилеры раскрыли, когда на российском авторынке ждать улучшений
1
11:34
Педофил вымогал 50 тысяч долларов у родителей убитого им в Екатеринбурге ребенка
11:34
Лидер рок-группы «Психея» Порубов презентовал свою новую книгу в Кургане. Фото
2
11:31
МЧС сделало заявление для жителей Орловской области
11:30
Shot: третий дрон атаковал Ижевск
11:30
В Кургане на месте закрытого офиса Альфа-банка открылся свадебный салон
11:29
Какие дороги перекроют в Тюмени в июле. Карта
1
11:29
В челябинской Аше завели дело на водителя, насмерть сбившего 5-летнего мальчика
1
11:28
Сибирская авиакомпания задержала вылет самолета из Нового Уренгоя
11:28
Глава Чувашии рассорился с влиятельным сенатором перед выборами
11:27
Мэра города на Камчатке оштрафовали за глухоту к обращениям граждан
11:26
Тюменский Роспотребнадзор проверил летние лагеря по итогам первой смены
11:24
Закрытие Красавинского моста в Перми отложено
11:22
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2026 году. Скрин
11:21
Появились кадры обнаружения схрона ВСУ с химическим оружием в ДНР
11:20
Свердловский оборонный завод массово ищет сотрудников
11:19
Скрывал мужеложство: шокирующие подробности убийства ребенка на озере в Екатеринбурге
11:16
Тюменцы кинулись продавать бизнес из-за инициативы справедливороссов
1
11:16
Пилотажная группа «Барсы» из Сургута намерена обжаловать приговор суда
11:14
В Перми появится сквер в честь легендарного баскетбольного клуба
2
11:13
В Салехарде силовики жестко задержали бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве. Фото
11:12
Baza: в Рязанской области задержан подросток по подозрению в подготовке теракта
11:10
Власти ХМАО озвучили планы по усилению лыжной сборной округа
11:10
Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке БПЛА
11:08
Житель крупного поселка под Курганом не смог попасть в больницу
10
11:04
В центре Екатеринбурга запретят движение для всего транспорта
15
11:04
Евростат: новые санкции против России ударят по самой Европе
11:02
ЧЭМК перейдет на четырехдневную рабочую неделю осенью
4
11:02
«Коллеги мне не доверяли»: как зумер прошел путь от уборщика до руководителя в банке
6
11:01
В Тюменской области скончалась судья в отставке. Фото
1
11:00
В ДНР обнаружен схрон с химическим оружием
11:00
Развитие «Курчатов Феста»: в Челябинске выступит Хибла Герзмава и Олег Долгов. Афиша
10:56
На вокзале Екатеринбурга из отеля выпал приезжий
10:55
В пятом регионе РФ введены ограничения на полеты воздушных судов
10:54
Стала известна причина смерти россиянки в Японии
10:51
Из-за атаки беспилотников задерживается вылет из Перми в Казань. Скрин
10:49
Арестованный член клана из Азербайджана связан с нападением на Сагру в 2011 году
10:46
Рабочего придавило арматурой: в Кургане вынесен приговор за смерть мужчины на заводе
1
10:44
Трамп предложил начать проверки против Маска на фоне ссоры с ним
1
10:40
Абитуриентка московской Гнесинки отдала мошенникам все деньги
10:38
В Тюмень не пропустили более 838 тонн продукции из Казахстана
10:31
В ЯНАО пойдет под суд начальник участка, за взятки принимавший работы подрядчика
10:30
Шадринские студенты получили необычную азбуку, которая «говорит» голосами «Агаты Кристи» и «Чайф». Видео
10:30
В центре Петербурга в кустах нашли тело забитого мужчины
2
10:30
В Челябинске ищут лаборанта на зарплату в 150 тысяч рублей
10:24
«14 ударов»: в Петербурге мужчина на глазах у ребенка зарезал жену
10:19
На пермском стратегическом заводе ракетных двигателей избрали нового директора
10:18
Сальдо спрогнозировал, как скоро ВСУ выйдут с правого берега Днепра в Херсонской области
10:17
Между Челябинском и Магнитогорском запустят две дополнительные «Ласточки»
1
10:16
Из Челябинска в Новосибирск отменили вылет рейса из-за непогоды. Скрин
10:12
Жительницу ДНР с висящей на сухожилии стопой спас курганский аппарат Илизарова. Фото
10:10
Аналитики рассказали о стремительном росте цен на квартиры в новостройках
2
10:09
Число стобалльников на ЕГЭ в Пермском крае увеличилось до 78 человек
10:07
В Свердловской области сменили главу государственных аптек
10:06
Одна партия закрыла кандидатами все округа на выборах в челябинское ЗСО
1
10:05
В Москве за сутки выпала почти месячная норма осадков
10:04
Еще один регион попал в зону поражения украинских дронов
10:01
Порядка 600 километров коммунальных сетей обновят к отопительному сезону 2025 года в Тюменской области
09:57
В Крыму высмеяли слова мэра Одессы про свой город
1
09:57
В ЯНАО продолжаются хищения при реализации нацпроектов
09:56
Суд Сургута вынес приговор участницам из пилотажной группы «Барсы»
2
09:56
Опубликован рейтинг богатейших бизнесменов России
8
09:46
Жительница Китая одела челябинских бойцов СВО в вещи из своей коллекции. Видео
09:45
Украина запустила полсотни беспилотников по России
1
09:45
В Курганской области подросток попал в серьезное ДТП на мотоцикле. Фото
09:44
В Хабаровском крае тренеру дали 18 лет тюрьмы за совращение малолетних
1
09:41
В лесах под Златоустом завелись ложноскорпионы с клешнями
09:40
Чаще нарушать правила парковки стали тюменские водители в 2025 году
2
09:38
«Голубь мира»: украинские магазины запустили продажи товаров с нацисткой символикой
2
09:36
Режим ЧС ввели в одном из районов Хабаровского края
09:35
Суд в ЯНАО оштрафовал работника культуры, который избил полицейского
09:31
Гидрометцентр: Июль на Южном Урале будет теплее климатической нормы. Карта
09:31
Дроппер из Приморья обогатился на пенсионерке из Кургана, но был разоблачен
1
09:27
В России ищут способ снизить цены на картофель
11
09:25
Количество природных пожаров на Ямале увеличилось в два раза
09:22
Четвертый по счету аэропорт России ввел ограничения на полеты из-за беспилотников
09:15
Минобороны раскрыло количество уничтоженных БПЛА над регионами России
1
09:13
Власти Татарстана предупредили жителей о проблемах с интернетом из-за дронов
09:04
Обломки здания по всей улице и разруха: как Донецк пережил ракетную атаку. Видео
5
08:48
Выполнила первый разряд по бегу: как журналистка URA.RU в Перми получила статусную награду
08:47
«Газпрому» помогут избежать налоговой нагрузки по долгам оператора «Северного потока»
2
08:45
В курганском департаменте АПК из отдела, отвечающего за выдачу субсидий, уволилась почти половина работников
9
08:45
Феномен Баландино: тур выходного дня на скалы в пригороде Челябинска. Фото, видео
3
08:33
Иностранцев предупредили об изменениях в экзамене в вузы по русскому языку
08:30
Над Казанью ввели временные ограничения на полеты
08:20
В США назвали главного виновника жары в Европе
5
08:20
Бывший прокурор Сургута получил новую статусную должность. Инсайд
1
08:19
В пятом регионе за сутки объявлена опасность атаки БПЛА
08:05
Украинские дроны массово атаковали Ростовскую область
08:00
В Тюмени будет жаркий день с дождем и грозой
07:59
Ливни будут идти в Екатеринбурге весь месяц
07:51
Второй за несколько часов аэропорт РФ ввел ограничения на полеты
07:45
Дождливая и ветреная погода ждет пермяков
07:45
Курганские чиновники отказываются узаконивать стройку высотки на берегу Тобола
10
07:40
Уже в зоне риска: тюменский миллионер описал реальное положение российских застройщиков
3
07:31
Полчища насекомых и отсутствие воды: пациентка пожаловалась на содержание в свердловской больнице. Фото, видео
8
07:28
В Тюмени уровень воды в Туре может достигнуть исторического минимума через две недели
07:21
Верховный суд назвал нюанс в делении квартиры после развода
07:10
Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине
3
07:10
Психолог поставил Пугачевой диагноз
15
06:58
Увеличится в два раза: некоторых пенсионеров ждет повышение выплат с 1 июля. Инфографика
1
06:54
Усиление контроля за мигрантами, рост цен на услуги ЖКХ: что изменится для россиян в июле
3
06:52
В Челябинской области маслята собирают ведрами. Фото
06:51
Суд принял решение по зампреду правительства Хабаровского края Евгению Никонову
1
06:50
В Госдуме оценили возможность снижения ключевой ставки
06:38
Житель ХМАО взял кредиты на соседа, не умевшего пользоваться приложением банка
3
06:38
Экс-топ-менеджера ЦБ Дмитрия Рубинова объявили в розыск
3
06:38
«Увидела этот ужас»: Очевидцы рассказали об ударах ВСУ по Донецку
06:30
В Пермском крае случайный прохожий спас из огня женщину с двумя детьми
06:27
Еще один российский регион оказался под угрозой беспилотников
06:22
Жителей Саратова предупредили об опасности беспилотников
06:19
На Среднем Урале многодетная семья борется за жизнь малолетнего сына
06:14
В одном из российских городов ограничили перелеты
2
06:13
Россиянам рассказали, почему деньги не приносят счастья
14
06:04
В ямальском городе завершается ремонт роллер-парка
05:58
На Урале четыре дня не могут найти 14-летнюю девочку. Фото
05:55
Трамп запустил линейку нового парфюма
1
05:38
Как выгоднее купить валюту на бирже
05:35
В Тюменской области подростки в несколько раз чаще стали искать работу
05:19
Работавшие на Украине россияне смогут увеличить свои пенсии с 1 июля
05:10
ЦБ РФ вводит лимиты на выдачу автокредитов
2
05:10
Украинские волонтеры собирают деньги на ненужное для ВСУ оборудование
1
05:01
В Курганской области ежегодно отключают около девяти тысяч стационарных телефонов
2
04:56
Срок между заявлением и регистрацией брака в РФ хотят сократить до десяти дней
4
04:50
Запад испугался скандала с фестивалем «Гластонбери»
04:45
Пермский аэропорт побил рекорды по пассажирам и рейсам за счет нового авиаперевозчика
04:39
В Минэнерго назвали единственную крупную убыточную отрасль
4
04:35
Зеленский: Германия поменяла позицию насчет членства Украины в НАТО
5
04:34
Житель ХМАО выбил дверь в чужом доме и избил хозяина ради колонки
2
04:27
Вильфанд спрогнозировал погоду в июле более чем в 10 регионах РФ
1
04:14
Редкое природное явление заметили в небе над Уралом. Фото
04:14
В Госдуме предложили обязать ЖК строить дополнительный выход из подъездов
3
04:01
Военный аналитик назвал следующую задачу армии РФ после освобождения ЛНР
2
04:00
На Ямале ликвидировали около десяти свалок
03:56
Грузинская оппозиция завершила акцию голодовки
03:49
Компания из Ирана намерена полностью выкупить Астраханский порт
8
03:40
Момент смертельного ДТП в ЯНАО, в котором погибли пять человек. Видео
03:40
В Перми проведут дополнительную экспертизу по делу о сносе магазина спортивных товаров
03:39
В Ростовской области объявили опасность атаки дронов
03:28
Во Франции объявлен красный уровень погодной опасности из-за экстремальной жары
03:23
Суд огласит приговор бывшему замминистра обороны Иванову 1 июля
03:15
В России выросли тарифы на ЖКХ
8
03:07
Читатели Le Figaro пришли в ярость после заявления Генштаба Франции о РФ
1
03:04
В ЛНР зафиксировали массовый пролет дронов ВСУ
03:02
Почему главный спортивный вуз Урала в Челябинске называют самым коррупционным
03:01
В Кургане июль будет теплее обычного. Карта
02:58
В ХМАО за неделю зафиксированы десятки случаев заражения коронавирусом
02:44
ФАС возьмет под особый контроль повышение цен на ЖКУ
4
02:42
Подростка придавило огромным камнем в Свердловской области. Фото
1
02:41
Появились кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка
02:34
Тюменцам станет проще отправиться в путешествие по Мурманской области
02:13
Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
02:11
Донецк под мощным обстрелом ВСУ: атаковать город могли британскими ракетами Storm Shadow. Фотогалерея
02:07
Власти Украины выпустили мужчин за границу по письмам с подписью Александра III
02:05
В пермские школы начали зачислять первоклассников
01:52
Стали известны детали атаки ВСУ на Донецк
01:38
Азербайджан уничтожил партию луковых колец из России
7
01:32
Келлог призвал Россию к мирному соглашению с Украиной
5
01:26
Задержанный в Баку глава редакции Sputnik Игорь Картавых нуждается в инсулине
01:23
Тела умерших в Екатеринбурге азербайджанцев доставили в Баку
01:20
В Салехарде оценили реставрацию советского лагеря заключенных 501-й стройки
01:08
ВСУ с ночи атакуют Россию беспилотниками: онлайн-трансляция
1
01:05
Во всех городах Курганской области осталось всего пять таксофонов. Инфографика
4
00:46
Что известно о ракетах Storm Shadow, которыми ВСУ пытались атаковать Донецк. Инфографика
19
00:41
В Донецке из-за удара ВСУ погиб человек
00:34
В Сумской области погиб солист украинской группы «Вирий»
00:23
ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Видео
1
00:20
ВСУ ударили по рынку в центре Донецка
00:19
Пермские ученые работают над спасением Кунгурской ледяной пещеры
00:19
«Я думала, он меня убьет»: свердловский журналист напал на сотрудницу ресторана. Видео
5