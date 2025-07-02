Клишас: россиянам небезопасно находиться в Азербайджане

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Клишас предупредил россиян об опасностях нахождения в Азербайджане
Клишас предупредил россиян об опасностях нахождения в Азербайджане Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Азербайджан в настоящее время не считается безопасной страной для граждан России. Об этом 2 июля заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству Андрей Клишас, ссылаясь на обращения россиян и информацию от посольства страны в Баку.

По словам Клишаса, в последнее время участились жалобы российских граждан, находящихся в Азербайджане, на применение к ним физического насилия, проверки документов и визиты неизвестных лиц. «Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России. Уверен, что привлечение к ответственности виновных в убийстве гражданина Азербайджана будет способствовать укреплению добрососедских отношений двух стран», — отметил парламентарий в своем telegram-канале

Российское посольство в Азербайджане сообщало о поступающих жалобах от граждан на случаи давления и агрессии. Представители дипмиссии рекомендуют россиянам проявлять осторожность и обращаться за помощью при возникновении конфликтных ситуаций.

27 июня следственное управление СК РФ по Свердловской области пресекло деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге. Шестеро предполагаемых участников арестованы.

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Азербайджан в настоящее время не считается безопасной страной для граждан России. Об этом 2 июля заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству Андрей Клишас, ссылаясь на обращения россиян и информацию от посольства страны в Баку. По словам Клишаса, в последнее время участились жалобы российских граждан, находящихся в Азербайджане, на применение к ним физического насилия, проверки документов и визиты неизвестных лиц. «Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России. Уверен, что привлечение к ответственности виновных в убийстве гражданина Азербайджана будет способствовать укреплению добрососедских отношений двух стран», — отметил парламентарий в своем telegram-канале Российское посольство в Азербайджане сообщало о поступающих жалобах от граждан на случаи давления и агрессии. Представители дипмиссии рекомендуют россиянам проявлять осторожность и обращаться за помощью при возникновении конфликтных ситуаций. 27 июня следственное управление СК РФ по Свердловской области пресекло деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге. Шестеро предполагаемых участников арестованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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