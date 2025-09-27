Генерал Попов: российские военные выжили под сгоревшим танком в Запорожье

Российские военные, которые провели два месяца под сгоревшим танком в Запорожье, выжили благодаря своему мужеству и решимости не сдаваться врагу. Об этом сообщил заслуженный военный летчик и генерал-майор Владимир Попов.
Ранее в сети появились кадры, на которых двое российских бойцов рассказывали о своем опыте выживания в течение 60 дней под сгоревшим танком в районе Малиновки на запорожском направлении. Из-за интенсивных боевых действий эвакуировать их не было возможности, и военные питались тем, что им сбрасывали с дронов.
«Такие места называют серыми зонами, где линия соприкосновения остается неподвижной какое-то время. Бойцы выжили, возможно, на том, что сбрасывали с дронов, а также на подножном корме», — пояснил Попов в беседе с aif.ru. По его словам, бойцы проявили мужество, выдержку и надежду на спасение, что помогало им выжить.
Генерал отметил, что в такой ситуации российские бойцы могли продолжать помогать своим соратникам, передавая информацию о противнике или наблюдая за его действиями. «Главная награда — жизнь. Те испытания, через которые они прошли, стали для них психологической победой. Они заслуживают уважения», — добавил Попов, выразив уверенность, что бойцов, скорее всего, наградят за их стойкость и храбрость.
