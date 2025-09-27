Лавров сделал заявление о ЕС и НАТО

Срочная новость
Россия никогда не осуществляет запуск своих беспилотных летательных аппаратов или ракет по территории стран Европейского союза или государств — членов НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, проведенной после его выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
