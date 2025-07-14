Глава свердловского ВТБ рассказала про поддержку бизнеса в 2025 году

В условиях рекордно высоких рыночных ставок по кредитам (на уровне 30% годовых) у уральского бизнеса по-прежнему есть возможность развивать свои проекты. В частности, как сообщила URA.RU Управляющая ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова, предпринимателям сейчас доступны кредиты по льготным программа, ставки по которым могут быть даже существенно ниже действующей ключевой ставки Банка России.
«За последние пять лет программ господдержки появилось достаточно много, и это хорошее подспорье и поддержка бизнесу, в том числе бизнесу, который инновационный, впервые выходит на российский рынок, который заменяет в цепочках производства многие иностранные товары. С 2020 года каждый пятый кредит, выдаваемый у нас в банке, оформляется по разным программам господдержки», — прокомментировала Жильцова.
Помимо банков, местному бизнесу также доступна помощь Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Несмотря на то, что в 2025 году регион остался без федерального финансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», фактически объем поддержки в регионе не сократился. Средства были выделены из бюджета Свердловской области.
«Наша линейка продуктов и наша линейка мероприятий не изменилась. И как результат мы видим, что у нас предпринимательство растет, у нас сейчас 210 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. Примерно столько же и было в 2019 году накануне ковида, который очень сильно ударил по предпринимателям. И буквально два слова про нашу финансовую помощь. Мы предоставляем микрозаймы по ставке, равной ключевой. Это очень дешево», — рассказал руководитель СОФПП Валерий Пиличев.
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