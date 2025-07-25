25 июля 2025

Украинского депутата оплевали во время протестов в Киеве. Видео

В Киеве во время акции протеста оплевали депутата и русофобку Безуглую
© Служба новостей «URA.RU»
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Безуглая пришла на митинг НАБУ и САП
Безуглая пришла на митинг НАБУ и САП Фото:

В Киеве во время митинга против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в депутата Верховной рады Марьяну Безуглую плюнули. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на очевидцев инцидента.

«В нардепа Безуглую плюнули во время вчерашней акции протеста, на которую она пришла», — говорится в сообщении. Отмечается, что Безуглая присутствовала на акции протеста, несмотря на то, что ранее поддержала принятие закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.

Участники митинга негативно восприняли появление депутата, поскольку она голосовала за закон, вызвавший общественный резонанс. Вместе с тем Безуглая держала в руках табличку с требованием отставки главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Присутствующие расценили это как попытку сместить акцент обсуждения с темы антикоррупционных расследований на вопросы кадровых перестановок в военном руководстве.

Ранее Безуглая выступила с призывом к гражданам страны отказаться от намерений вести мирные переговоры с Россией в связи с ракетным ударом, нанесенным по Киеву. По ее словам, конфронтация между двумя государствами будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон — Украина или Россия — полностью не прекратит свое существование. Безуглая подчеркнула, что украинскому обществу следует осознать всю серьезность сложившейся ситуации и принять решение о борьбе «до самого конца».

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В Киеве во время митинга против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в депутата Верховной рады Марьяну Безуглую плюнули. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на очевидцев инцидента. «В нардепа Безуглую плюнули во время вчерашней акции протеста, на которую она пришла», — говорится в сообщении. Отмечается, что Безуглая присутствовала на акции протеста, несмотря на то, что ранее поддержала принятие закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. Участники митинга негативно восприняли появление депутата, поскольку она голосовала за закон, вызвавший общественный резонанс. Вместе с тем Безуглая держала в руках табличку с требованием отставки главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Присутствующие расценили это как попытку сместить акцент обсуждения с темы антикоррупционных расследований на вопросы кадровых перестановок в военном руководстве. Ранее Безуглая выступила с призывом к гражданам страны отказаться от намерений вести мирные переговоры с Россией в связи с ракетным ударом, нанесенным по Киеву. По ее словам, конфронтация между двумя государствами будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон — Украина или Россия — полностью не прекратит свое существование. Безуглая подчеркнула, что украинскому обществу следует осознать всю серьезность сложившейся ситуации и принять решение о борьбе «до самого конца».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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