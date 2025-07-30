У Украины появятся баллистические ракеты

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Украина скоро будет иметь свои баллистические ракеты (фото из архива)
Украина скоро будет иметь свои баллистические ракеты (фото из архива) Фото:

Украина уже близка к созданию собственных баллистических ракет для нужд Вооруженных сил страны. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Президент Украины [Владимир Зеленский] уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень близки к этому. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу», — заявил Шмыгаль в беседе с «ВВС Украина».

В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении ускорить разработку отечественной баллистической ракеты. Как заявил глава государства, были заслушаны доклады, касающиеся оснащения военных бригад, укомплектования подразделений, а также детально рассмотрены вопросы, связанные с национальной ракетной программой, разработкой и производством ракет.

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Украина уже близка к созданию собственных баллистических ракет для нужд Вооруженных сил страны. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. «Президент Украины [Владимир Зеленский] уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень близки к этому. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу», — заявил Шмыгаль в беседе с «ВВС Украина». В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении ускорить разработку отечественной баллистической ракеты. Как заявил глава государства, были заслушаны доклады, касающиеся оснащения военных бригад, укомплектования подразделений, а также детально рассмотрены вопросы, связанные с национальной ракетной программой, разработкой и производством ракет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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