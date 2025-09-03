Полное видео с пресс-конференции Путина в Пекине

Появилось полное видео с выступления президента России Владимира Путина на итоговой пресс-конференции в Китае. Встреча прошла 3 сентября в пекинской резиденции «Дяоюйтай» и длилась 49 минут, сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева.
На ней Путин подвел итоги четырехдневного визита в КНР. В частности, он отметил, что отношения между Россией и Китаем находятся на историческом максимуме и способствуют формированию многополярного мира. Также Путин ответил на вопросы журналистов, касательно ситуации на Украине. Он снова подтвердил желание Москвы завершить конфликт мирным путем. При этом российский лидер не исключил возможности добиться поставленных целей иным способом.
В рамках поездки Путин принял участие в саммите ШОС, провел переговоры с лидерами Китая, Монголии, Пакистана, Словакии, Узбекистана, Белоруссии, КНДР, Республики Конго и Вьетнама. Итогом визита стало подписание важных соглашений и обсуждение международной повестки. После пресс-конференции визит Путина в Китай официально завершился. Далее он отправится во Владивосток для участия во Всероссийском экономическом форуме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.