Минфин представил проект федерального бюджета на 2026-2028 годы

Минфин РФ представил проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Документ определяет ключевыми приоритетами выполнение социальных обязательств перед россиянами, финансовое обеспечение обороны, поддержку семей участников СВО, а также достижение национальных целей, обозначенных президентом России. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
«Минфин представил проект федерального бюджета на ближайшие три года. Ключевыми приоритетами проекта бюджета являются: выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года», — написали в telegram-канале Правительства.
Проект бюджета предусматривает финансирование демографических программ в объеме более 10 триллионов рублей, в том числе — выплаты единого пособия нуждающимся семьям с детьми, индексацию материнского капитала и меры по улучшению жилищных условий. Кроме того, в документе учтены расходы на здравоохранение, образование, поддержку промышленности и обеспечение технологического лидерства. Значительная часть средств будет направлена на оснащение вооруженных сил, повышение безопасности новых и приграничных регионов, а также поддержку военнослужащих и их семей.
Согласно проекту бюджета, на национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» в ближайшие три года выделят более 900 миллиардов рублей. Финансирование программ лекарственного обеспечения сохранится в полном объеме, включая помощь детям с тяжелыми заболеваниями через фонд «Круг добра» и обеспечение лекарствами по федеральной программе 14 высокозатратных нозологий. На развитие объектов детского здравоохранения предусмотрено 94 миллиарда рублей. В части образования почти 110 миллиардов рублей пойдут на строительство 150 новых школ, около 300 миллиардов — на капитальный ремонт образовательных учреждений, свыше 60 миллиардов— на обновление техникумов, а почти 170 миллиардов— на создание современных кампусов.
Сбалансированность бюджета будет достигнута с помощью изменений в налоговое законодательство. Предлагается повысить стандартную ставку НДС с 20% до 22%, при сохранении льготной ставки 10% для социально значимых товаров. Изменится система налогообложения игорного бизнеса: для букмекеров вводится налог в размере 5% от принятых ставок и повышается налог на прибыль организаций до 25%. Порог дохода для обязательной уплаты НДС снижен с 60 миллионов рублей до 10 миллионов — мера направлена против схем дробления бизнеса. В бюджет заложены расходы на модернизацию коммунальной инфраструктуры, ликвидацию аварийного жилья и развитие дорожной сети (4,6 триллиона рублей).
Общий объем расходов федерального бюджета в 2026 году составит 44,1 триллиона рублей (18,7% ВВП), в 2027 году — 46,1 триллиона рублей (18% ВВП), в 2028 году — 49,4 триллиона рублей (17,9% ВВП). Доходы прогнозируются на уровне 40,3 триллиона рублей в 2026 году, 42,9 триллиона — в 2027-м и 45,9 триллиона — в 2028 году. Дефицит федерального бюджета определен примерно в 1,4% ВВП ежегодно.
На заседании Правительства России премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда вырастет более чем на 20% и достигнет 27 093 рублей. Повышение коснется около 4,5 миллионов сотрудников в различных регионах страны. Как отмечается, индексация МРОТ станет важной мерой по укреплению доходов граждан.
