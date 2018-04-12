11 апреля Госдума стала, наверное, единственной площадкой для позитивных новостей за этот день. На фоне падающих рубля, акций российских компаний, написанных угроз Трампа премьер-министр Дмитрий Медведев представлял депутатам отчет правительства за шесть лет работы. Это было его шестое и последнее выступление в ранге главы кабмина, который по Конституции уйдет в отставку 7 мая. На этом посту Медведев проработал дольше всех в истории современной России.
У входа в Госдуму корреспондента «URA.RU» встретила уборщица со словами: «Вы к Медведеву спешите? Спросите у него, будет ли война. Я хочу кредит взять, может, и возвращать не придется».
С Медведевым «URA.RU» поговорить не удалось: вопросы традиционно ему задавали только депутаты. И первым публично об угрозе войны заговорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов: «Нам объявлена война, любая война требует соответствующего ответа». На это отреагировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский: «Хватит паниковать, никакой войны не будет, бояться нечего, никакой опасной черты нет. Чудак Трамп хочет дуэль устроить, арабов жалко, турок, курдов, там стрелять будут, там будут гибнуть люди».
В процессе общения Дмитрия Медведева с депутатами американский президент Дональд Трамп как раз написал угрожающий твит: «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать — хорошие, новые и «умные».
В думских кулуарах это сообщение вызвало резонанс у депутатов: пока Медведев говорил о достижениях правительства и макроэкономической стабильности, некоторые из них выходили в буфет выпить кофе.
«А что если мы ударим в ответ? Это ведь начнется настоящая война», «Куда лучше детей вывозить?», «А может, доллар пойдет вниз после удара, что вообще делать с валютой — непонятно», — переговаривались между собой депутаты.
Один из них признался корреспонденту «URA.RU», что на самом заседании некоторые депутаты присылали друг другу даже планы бомбоубежищ в Москве. «Но думаю, что в шутку», — уточнил он.
После выступления Медведева депутат от «Единой России» Ольга Савостьянова на вопрос, боится ли она войны, ответила, что США должны быть самоубийцей, чтобы ее развязать: «Они должны понимать последствия развязывания военных действий, особенного после того, как наш президент продемонстрировал во время послания колоссальную систему защиты».
В России версии Медведева все было хорошо: «Это был трудный период для правительства. Но мы не просто выжили, мы начали развиваться, как бы нам ни мешали извне».
И он привел доказательства: «провели Универсиаду, Олимпиаду в Сочи, вернули Крым». Дальше премьер-министр рассказал об успехе в строительстве, здравоохранении, образовании, о росте зарплат, пенсий, МРОТ, низком уровне инфляции.
Он также назвал главный индикатор, который, по его мнению, характеризует картину жизни в стране: за это время на 2, 5 года выросла продолжительность жизни в стране, на треть — рождаемость. Дмитрий Медведев ничего не сказал в своем выступлении про сегодняшний скачок евро, доллара, про последствия новых санкций, но вспомнил 2014 год, когда цены на нефть упали вдвое, резко сжались доходы бюджета, была сложная ситуация на бирже:
«Тогда были одномоментно закрыты рынки западных заимствований и технологий. Эксперты прогнозировали крах. Но мы поддержали людей, наиболее уязвимые отрасли и предприятия. По итогам этой поддержки безработица составила по итогам 2017 года 5,2%, по итогам февраля 5%, а ведь еще в 2009 году она была выше 8%. Мы поддержали капитализацию банков, чтобы не допустить краха банковской системы».
На то, чтобы перечислить все заслуги правительства за шесть лет, у Медведева ушло около двух часов, еще полтора часа он отвечал на вопросы. Закончил свое выступлением премьер-министр цитатой Константина Симонова: «Он как-то написал, что мы упрямый народ и если нам однажды в голову пришла хорошая мысль, то мы ее однажды осуществим, причем осуществим с поистине русским размахом. Мы так и будем действовать».
Во время ответов на вопросы, Медведев не настаивал, что осуществлять будет именно он, и уже тем более в ранге премьер-министра. На все вопросы, касающиеся будущего экономического курса, Медведев уточнял, что этим будет заниматься новый состав правительства.
После заседания депутаты в разговоре с корреспондетом «URA.RU» отказывались прогнозировать будущее Медведева, но при выключенном диктофоне признавались, что видят его премьером и в новом правительстве.
Глава комитета Госдумы по регламенту, депутат от «Единой России» Ольга Савостьянова считает, что выступление Дмитрия Медведева прошло на высоком уровне: «Он продемонстрировал понимание всей проблемной повестки и того, как на управленческом уровне эти проблемы решать». Савостьянова ожидает, что в новое правительство также войдут профессиональные кадры, которые только улучшат межведомственное взаимодействие.
Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов говорит, что юридически это был отчет уходящего премьера: «Дмитрий Медведев отчитывался за все шесть лет работы премьер-министром. В его голосе слышались позитив и уверенность, положительный настрой. Но Владимир Путин строит свою кадровую политику на принципах неожиданности, поэтому тут сложно прогнозировать. К тому же возможны бомбардировки Сирии. На это отреагируют финансовые рынки, продолжится падение национальной валюты. Неизвестно, к чему это приведет».
Депутат от КПРФ Сергей Пантелеев тоже затрудняется с оценкой перспектив Медведева: «Сам Медведев ничего про будущее не говорил. Надо просто объективно оценить, то, что сделало правительство за эти годы, в рамках тех полномочий, которые у него были. Я считаю, что финансово-экономический блок не справился с задачами. Поэтому от нового правительства я бы хотел отказа от либерального экономического курса».
Депутат-биатлонист от «Единой России» Владимир Драчев говорит, что больших претензий к правительству Медведева у него нет: «Мне понравилось и выступление, и атмосфера заседания. Страна развивается, мы идем вперед. Поэтому к новому премьеру у меня запрос, чтобы он следовал девизу: «Вперед, Россия, нам нужна сильная страна».