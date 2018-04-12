05:20 12 апреля 2018 0

Дмитрий Медведев подвел итоги работы правительства за шесть лет www.duma.gov.ru

11 апреля Госдума стала, наверное, единственной площадкой для позитивных новостей за этот день. На фоне падающих рубля, акций российских компаний, написанных угроз Трампа премьер-министр Дмитрий Медведев представлял депутатам отчет правительства за шесть лет работы. Это было его шестое и последнее выступление в ранге главы кабмина, который по Конституции уйдет в отставку 7 мая. На этом посту Медведев проработал дольше всех в истории современной России.

У входа в Госдуму корреспондента «URA.RU» встретила уборщица со словами: «Вы к Медведеву спешите? Спросите у него, будет ли война. Я хочу кредит взять, может, и возвращать не придется».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов первым заговорил о войне www.duma.gov.ru

С Медведевым «URA.RU» поговорить не удалось: вопросы традиционно ему задавали только депутаты. И первым публично об угрозе войны заговорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов: «Нам объявлена война, любая война требует соответствующего ответа». На это отреагировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский: «Хватит паниковать, никакой войны не будет, бояться нечего, никакой опасной черты нет. Чудак Трамп хочет дуэль устроить, арабов жалко, турок, курдов, там стрелять будут, там будут гибнуть люди».

В процессе общения Дмитрия Медведева с депутатами американский президент Дональд Трамп как раз написал угрожающий твит: «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать — хорошие, новые и «умные».

В думских кулуарах это сообщение вызвало резонанс у депутатов: пока Медведев говорил о достижениях правительства и макроэкономической стабильности, некоторые из них выходили в буфет выпить кофе.

«А что если мы ударим в ответ? Это ведь начнется настоящая война», «Куда лучше детей вывозить?», «А может, доллар пойдет вниз после удара, что вообще делать с валютой — непонятно», — переговаривались между собой депутаты.

Один из них признался корреспонденту «URA.RU», что на самом заседании некоторые депутаты присылали друг другу даже планы бомбоубежищ в Москве. «Но думаю, что в шутку», — уточнил он.

После выступления Медведева депутат от «Единой России» Ольга Савостьянова на вопрос, боится ли она войны, ответила, что США должны быть самоубийцей, чтобы ее развязать: «Они должны понимать последствия развязывания военных действий, особенного после того, как наш президент продемонстрировал во время послания колоссальную систему защиты».

В России версии Медведева все было хорошо: «Это был трудный период для правительства. Но мы не просто выжили, мы начали развиваться, как бы нам ни мешали извне».

И он привел доказательства: «провели Универсиаду, Олимпиаду в Сочи, вернули Крым». Дальше премьер-министр рассказал об успехе в строительстве, здравоохранении, образовании, о росте зарплат, пенсий, МРОТ, низком уровне инфляции.

На то, чтобы перечислить успехи правительства, у Медведева ушло почти два часа

Он также назвал главный индикатор, который, по его мнению, характеризует картину жизни в стране: за это время на 2, 5 года выросла продолжительность жизни в стране, на треть — рождаемость. Дмитрий Медведев ничего не сказал в своем выступлении про сегодняшний скачок евро, доллара, про последствия новых санкций, но вспомнил 2014 год, когда цены на нефть упали вдвое, резко сжались доходы бюджета, была сложная ситуация на бирже:

«Тогда были одномоментно закрыты рынки западных заимствований и технологий. Эксперты прогнозировали крах. Но мы поддержали людей, наиболее уязвимые отрасли и предприятия. По итогам этой поддержки безработица составила по итогам 2017 года 5,2%, по итогам февраля 5%, а ведь еще в 2009 году она была выше 8%. Мы поддержали капитализацию банков, чтобы не допустить краха банковской системы».

На то, чтобы перечислить все заслуги правительства за шесть лет, у Медведева ушло около двух часов, еще полтора часа он отвечал на вопросы. Закончил свое выступлением премьер-министр цитатой Константина Симонова: «Он как-то написал, что мы упрямый народ и если нам однажды в голову пришла хорошая мысль, то мы ее однажды осуществим, причем осуществим с поистине русским размахом. Мы так и будем действовать».

Во время ответов на вопросы, Медведев не настаивал, что осуществлять будет именно он, и уже тем более в ранге премьер-министра. На все вопросы, касающиеся будущего экономического курса, Медведев уточнял, что этим будет заниматься новый состав правительства.

После заседания депутаты в разговоре с корреспондетом «URA.RU» отказывались прогнозировать будущее Медведева, но при выключенном диктофоне признавались, что видят его премьером и в новом правительстве.

Глава комитета Госдумы по регламенту, депутат от «Единой России» Ольга Савостьянова считает, что выступление Дмитрия Медведева прошло на высоком уровне: «Он продемонстрировал понимание всей проблемной повестки и того, как на управленческом уровне эти проблемы решать». Савостьянова ожидает, что в новое правительство также войдут профессиональные кадры, которые только улучшат межведомственное взаимодействие.

Депутатам понравился позитивный настрой Дмитрия Медведева

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов говорит, что юридически это был отчет уходящего премьера: «Дмитрий Медведев отчитывался за все шесть лет работы премьер-министром. В его голосе слышались позитив и уверенность, положительный настрой. Но Владимир Путин строит свою кадровую политику на принципах неожиданности, поэтому тут сложно прогнозировать. К тому же возможны бомбардировки Сирии. На это отреагируют финансовые рынки, продолжится падение национальной валюты. Неизвестно, к чему это приведет».

Депутат от КПРФ Сергей Пантелеев тоже затрудняется с оценкой перспектив Медведева: «Сам Медведев ничего про будущее не говорил. Надо просто объективно оценить, то, что сделало правительство за эти годы, в рамках тех полномочий, которые у него были. Я считаю, что финансово-экономический блок не справился с задачами. Поэтому от нового правительства я бы хотел отказа от либерального экономического курса».

Депутат-биатлонист от «Единой России» Владимир Драчев говорит, что больших претензий к правительству Медведева у него нет: «Мне понравилось и выступление, и атмосфера заседания. Страна развивается, мы идем вперед. Поэтому к новому премьеру у меня запрос, чтобы он следовал девизу: «Вперед, Россия, нам нужна сильная страна».