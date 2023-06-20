Путин нашел альтернативу самолетам, поездам и машинам

В России возрождают самый экономически эффективный вид транспорта

20 июня 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

В России по поручению президента Владимира Путина началось возрождение самого мобильного и экономически выгодного вида транспорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России возрождается самый мобильный и экономичный транспорт — речные суда. Для бизнеса это возможность быстро и недорого доставлять грузы, для жителей страны — возможность передвигаться без пробок и открыть для себя новые интересные места. Так аналитики комментируют итоги совещания президента РФ Владимира Путина по развитию речного судоходства 20 июня. По их словам, утраченное за 30 лет направление в текущих условиях приобретает особую значимость для экономики РФ. Президент РФ Владимир Путин запустил в Москве судоходство электрических речных трамвайчиков Фото: kremlin.ru Обсуждение темы развития внутреннего судоходства президент Путин перенес из стен Кремля на столичный Северный речной вокзал, который был открыт после глобальной реконструкции в пандемийном 2020 году. Сегодня, заметил Путин, он «вернул себе статус крупного транспортного, туристического узла не только Москвы, но и России в целом». Но прежде чем перейти к разговору, мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента запустить движение новейшего вида транспорта — речного трамвая. «По Москве-реке запускаются регулярные рейсы речного транспорта: они будут встроены в общую сеть городских маршрутов. Электрические трамвайчики могут стать хорошей альтернативой и дополнением к другим видам транспорта, позволят гражданам сократить время в пути, дадут возможность разгрузить автотрассы», — отметил Путин. Президент РФ Владимир Путин лично поднялся на борт необычного общественного транспорта Фото: kremlin.ru Реки, водохранилища, каналы, которыми «насыщена» Россия, играют, по словам Путина, «огромную роль в пассажирских и грузовых перевозках, в гидроэнергетике, в сельском хозяйстве, в обеспечении работы ЖКХ». Но вся водотранспортная система страны нуждается в совершенствовании, так как это «влияет на общий экономический рост, на развитие промышленности, туризма и других отраслей», подчеркнул президент. «Это и весомый вклад в наращивание нашего транзитного потенциала. Возможностей здесь открывается много — нужно, конечно, их грамотно и рачительно использовать», — заявил глава государства. Судоходство на реках России власти планируют развивать ускоренными темпами Фото: Георгий Бергал © URA.RU Путин предложил сформировать маршрутную сеть пассажирских перевозок по Единой глубоководной системе европейской части России сроком до 2035 года. «Это сложные, дорогостоящие проекты, и их реализация потребует задействования механизмов государственно-частного партнерства… Для увеличения пассажирских и грузовых перевозок нужно обновлять и наращивать речной флот… В текущем году принято решение о финансировании строительства 260 судов на период 2023—2027 годов с использованием средств Фонда национального благосостояния. Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объемам финансирования», — предложил президент. Согласно обновленным планам — до 2035 года российские верфи построят не менее 525 судов. Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить строительство новых пассажирских речных судов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тема развития внутренних водных путей и судостроения впервые широко обсуждалась на заседании Госсовета в 2016 году, которое прошло в Волгограде. Стимул придала санкционная политика Запада, начатая в 2022-м, и необходимость перенастраивать логистику доставки грузов и расширения круизных речных туров, поясняют эксперты. Как сообщил URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, интерес к речным путешествиям вырос уже год назад (тогда, по данным главы Минтранса РФ Виталия Савельева по воде перевезено более 9 млн человек — это на 10% больше, чем в 2021 году). В этом году вновь ожидается увеличение турпотока на водном транспорте до 400 тысяч человек к уровню прошлого, отметил эксперт. Барзыкин подчеркнул, что «заполняются все имеющиеся маршруты — от коротких по Яузе или Москве-реке до экспедиционных круизов по Лене и Байкалу». «Тенденция к росту. Раньше до 30% самых ликвидных круизов выкупали иностранцы, сейчас эта ниша открылась для нашего туриста, и люди ее оценили. Но нужны новые суда. Такими совещаниями президент придает импульс развитию. Это важно, ведь по воде добраться до нужной точки быстрее и безопаснее, чем на автобусе, машине или по железной дороге», — отметил Барзыкин. Это подтвердил URA.RU и гендиректор АО «Гипроречтранс», вице-президент Российской академии транспорта Владимир Рудометкин. Он отметил, что перевозки водным транспортом экономически выгодны. Поэтому Путин ставит задачу увеличивать производство судов. «В советские годы некоторые заводы выпускали до 52 судов в год. То есть раз в неделю со стапелей заводов сходило судно, укомплектованное экипажем, имеющее на руках наряд-заказ — куда им идти, какой груз брать и т. д. Сегодня России нужно выйти хотя бы на эти показатели. Красоты страны не ограничиваются Северо-Западным направлением, поэтому новые суда востребованы и в других регионах», — отметил эксперт. Новость по теме Путин запустил первый в РФ маршрут речного электротрамвая. Видео Россия славится крупнейшими реками, преодоление которых — это некая «национальная идея», убежден директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Руководству страны важно создать условия для повышения внутренней связанности регионов — это и транспортировка грузов, и пассажирские перевозки. По словам Климанова, раньше многие пассажирские суда строились для России в европейских странах. Но сегодня акценты смещаются, и уже отечественные верфи будут наращивать производство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России возрождается самый мобильный и экономичный транспорт — речные суда. Для бизнеса это возможность быстро и недорого доставлять грузы, для жителей страны — возможность передвигаться без пробок и открыть для себя новые интересные места. Так аналитики комментируют итоги совещания президента РФ Владимира Путина по развитию речного судоходства 20 июня. По их словам, утраченное за 30 лет направление в текущих условиях приобретает особую значимость для экономики РФ. Обсуждение темы развития внутреннего судоходства президент Путин перенес из стен Кремля на столичный Северный речной вокзал, который был открыт после глобальной реконструкции в пандемийном 2020 году. Сегодня, заметил Путин, он «вернул себе статус крупного транспортного, туристического узла не только Москвы, но и России в целом». Но прежде чем перейти к разговору, мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента запустить движение новейшего вида транспорта — речного трамвая. «По Москве-реке запускаются регулярные рейсы речного транспорта: они будут встроены в общую сеть городских маршрутов. Электрические трамвайчики могут стать хорошей альтернативой и дополнением к другим видам транспорта, позволят гражданам сократить время в пути, дадут возможность разгрузить автотрассы», — отметил Путин. Реки, водохранилища, каналы, которыми «насыщена» Россия, играют, по словам Путина, «огромную роль в пассажирских и грузовых перевозках, в гидроэнергетике, в сельском хозяйстве, в обеспечении работы ЖКХ». Но вся водотранспортная система страны нуждается в совершенствовании, так как это «влияет на общий экономический рост, на развитие промышленности, туризма и других отраслей», подчеркнул президент. Путин предложил сформировать маршрутную сеть пассажирских перевозок по Единой глубоководной системе европейской части России сроком до 2035 года. «Это сложные, дорогостоящие проекты, и их реализация потребует задействования механизмов государственно-частного партнерства… Для увеличения пассажирских и грузовых перевозок нужно обновлять и наращивать речной флот… В текущем году принято решение о финансировании строительства 260 судов на период 2023—2027 годов с использованием средств Фонда национального благосостояния. Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объемам финансирования», — предложил президент. Согласно обновленным планам — до 2035 года российские верфи построят не менее 525 судов. Тема развития внутренних водных путей и судостроения впервые широко обсуждалась на заседании Госсовета в 2016 году, которое прошло в Волгограде. Стимул придала санкционная политика Запада, начатая в 2022-м, и необходимость перенастраивать логистику доставки грузов и расширения круизных речных туров, поясняют эксперты. Как сообщил URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, интерес к речным путешествиям вырос уже год назад (тогда, по данным главы Минтранса РФ Виталия Савельева по воде перевезено более 9 млн человек — это на 10% больше, чем в 2021 году). В этом году вновь ожидается увеличение турпотока на водном транспорте до 400 тысяч человек к уровню прошлого, отметил эксперт. Барзыкин подчеркнул, что «заполняются все имеющиеся маршруты — от коротких по Яузе или Москве-реке до экспедиционных круизов по Лене и Байкалу». «Тенденция к росту. Раньше до 30% самых ликвидных круизов выкупали иностранцы, сейчас эта ниша открылась для нашего туриста, и люди ее оценили. Это подтвердил URA.RU и гендиректор АО «Гипроречтранс», вице-президент Российской академии транспорта Владимир Рудометкин. Он отметил, что перевозки водным транспортом экономически выгодны. Поэтому Путин ставит задачу увеличивать производство судов. «В советские годы некоторые заводы выпускали до 52 судов в год. То есть раз в неделю со стапелей заводов сходило судно, укомплектованное экипажем, имеющее на руках наряд-заказ — куда им идти, какой груз брать и т. д. Сегодня России нужно выйти хотя бы на эти показатели. Красоты страны не ограничиваются Северо-Западным направлением, поэтому новые суда востребованы и в других регионах», — отметил эксперт. Россия славится крупнейшими реками, преодоление которых — это некая «национальная идея», убежден директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Руководству страны важно создать условия для повышения внутренней связанности регионов — это и транспортировка грузов, и пассажирские перевозки. По словам Климанова, раньше многие пассажирские суда строились для России в европейских странах. Но сегодня акценты смещаются, и уже отечественные верфи будут наращивать производство.