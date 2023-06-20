Путин нашел альтернативу самолетам, поездам и машинам

В России возрождается самый мобильный и экономичный транспорт — речные суда. Для бизнеса это возможность быстро и недорого доставлять грузы, для жителей страны — возможность передвигаться без пробок и открыть для себя новые интересные места. Так аналитики комментируют итоги совещания президента РФ Владимира Путина по развитию речного судоходства 20 июня. По их словам, утраченное за 30 лет направление в текущих условиях приобретает особую значимость для экономики РФ.
Президент РФ Владимир Путин запустил в Москве судоходство электрических речных трамвайчиков
Фото: kremlin.ru
Обсуждение темы развития внутреннего судоходства президент Путин перенес из стен Кремля на столичный Северный речной вокзал, который был открыт после глобальной реконструкции в пандемийном 2020 году. Сегодня, заметил Путин, он «вернул себе статус крупного транспортного, туристического узла не только Москвы, но и России в целом».
Но прежде чем перейти к разговору, мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента запустить движение новейшего вида транспорта — речного трамвая. «По Москве-реке запускаются регулярные рейсы речного транспорта: они будут встроены в общую сеть городских маршрутов. Электрические трамвайчики могут стать хорошей альтернативой и дополнением к другим видам транспорта, позволят гражданам сократить время в пути, дадут возможность разгрузить автотрассы», — отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин лично поднялся на борт необычного общественного транспорта
Фото: kremlin.ru
Реки, водохранилища, каналы, которыми «насыщена» Россия, играют, по словам Путина, «огромную роль в пассажирских и грузовых перевозках, в гидроэнергетике, в сельском хозяйстве, в обеспечении работы ЖКХ». Но вся водотранспортная система страны нуждается в совершенствовании, так как это «влияет на общий экономический рост, на развитие промышленности, туризма и других отраслей», подчеркнул президент.
«Это и весомый вклад в наращивание нашего транзитного потенциала. Возможностей здесь открывается много — нужно, конечно, их грамотно и рачительно использовать», — заявил глава государства.
Судоходство на реках России власти планируют развивать ускоренными темпами
Путин предложил сформировать маршрутную сеть пассажирских перевозок по Единой глубоководной системе европейской части России сроком до 2035 года. «Это сложные, дорогостоящие проекты, и их реализация потребует задействования механизмов государственно-частного партнерства… Для увеличения пассажирских и грузовых перевозок нужно обновлять и наращивать речной флот… В текущем году принято решение о финансировании строительства 260 судов на период 2023—2027 годов с использованием средств Фонда национального благосостояния. Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объемам финансирования», — предложил президент. Согласно обновленным планам — до 2035 года российские верфи построят не менее 525 судов.
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить строительство новых пассажирских речных судов
Тема развития внутренних водных путей и судостроения впервые широко обсуждалась на заседании Госсовета в 2016 году, которое прошло в Волгограде. Стимул придала санкционная политика Запада, начатая в 2022-м, и необходимость перенастраивать логистику доставки грузов и расширения круизных речных туров, поясняют эксперты. Как сообщил URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, интерес к речным путешествиям вырос уже год назад (тогда, по данным главы Минтранса РФ Виталия Савельева по воде перевезено более 9 млн человек — это на 10% больше, чем в 2021 году). В этом году вновь ожидается увеличение турпотока на водном транспорте до 400 тысяч человек к уровню прошлого, отметил эксперт.
Барзыкин подчеркнул, что «заполняются все имеющиеся маршруты — от коротких по Яузе или Москве-реке до экспедиционных круизов по Лене и Байкалу». «Тенденция к росту. Раньше до 30% самых ликвидных круизов выкупали иностранцы, сейчас эта ниша открылась для нашего туриста, и люди ее оценили.
Но нужны новые суда. Такими совещаниями президент придает импульс развитию. Это важно, ведь по воде добраться до нужной точки быстрее и безопаснее, чем на автобусе, машине или по железной дороге», — отметил Барзыкин.
Это подтвердил URA.RU и гендиректор АО «Гипроречтранс», вице-президент Российской академии транспорта Владимир Рудометкин. Он отметил, что перевозки водным транспортом экономически выгодны. Поэтому Путин ставит задачу увеличивать производство судов. «В советские годы некоторые заводы выпускали до 52 судов в год. То есть раз в неделю со стапелей заводов сходило судно, укомплектованное экипажем, имеющее на руках наряд-заказ — куда им идти, какой груз брать и т. д. Сегодня России нужно выйти хотя бы на эти показатели. Красоты страны не ограничиваются Северо-Западным направлением, поэтому новые суда востребованы и в других регионах», — отметил эксперт.
Россия славится крупнейшими реками, преодоление которых — это некая «национальная идея», убежден директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Руководству страны важно создать условия для повышения внутренней связанности регионов — это и транспортировка грузов, и пассажирские перевозки. По словам Климанова, раньше многие пассажирские суда строились для России в европейских странах. Но сегодня акценты смещаются, и уже отечественные верфи будут наращивать производство.
В России возрождается самый мобильный и экономичный транспорт — речные суда. Для бизнеса это возможность быстро и недорого доставлять грузы, для жителей страны — возможность передвигаться без пробок и открыть для себя новые интересные места. Так аналитики комментируют итоги совещания президента РФ Владимира Путина по развитию речного судоходства 20 июня. По их словам, утраченное за 30 лет направление в текущих условиях приобретает особую значимость для экономики РФ. Обсуждение темы развития внутреннего судоходства президент Путин перенес из стен Кремля на столичный Северный речной вокзал, который был открыт после глобальной реконструкции в пандемийном 2020 году. Сегодня, заметил Путин, он «вернул себе статус крупного транспортного, туристического узла не только Москвы, но и России в целом». Но прежде чем перейти к разговору, мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента запустить движение новейшего вида транспорта — речного трамвая. «По Москве-реке запускаются регулярные рейсы речного транспорта: они будут встроены в общую сеть городских маршрутов. Электрические трамвайчики могут стать хорошей альтернативой и дополнением к другим видам транспорта, позволят гражданам сократить время в пути, дадут возможность разгрузить автотрассы», — отметил Путин. Реки, водохранилища, каналы, которыми «насыщена» Россия, играют, по словам Путина, «огромную роль в пассажирских и грузовых перевозках, в гидроэнергетике, в сельском хозяйстве, в обеспечении работы ЖКХ». Но вся водотранспортная система страны нуждается в совершенствовании, так как это «влияет на общий экономический рост, на развитие промышленности, туризма и других отраслей», подчеркнул президент. Путин предложил сформировать маршрутную сеть пассажирских перевозок по Единой глубоководной системе европейской части России сроком до 2035 года. «Это сложные, дорогостоящие проекты, и их реализация потребует задействования механизмов государственно-частного партнерства… Для увеличения пассажирских и грузовых перевозок нужно обновлять и наращивать речной флот… В текущем году принято решение о финансировании строительства 260 судов на период 2023—2027 годов с использованием средств Фонда национального благосостояния. Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объемам финансирования», — предложил президент. Согласно обновленным планам — до 2035 года российские верфи построят не менее 525 судов. Тема развития внутренних водных путей и судостроения впервые широко обсуждалась на заседании Госсовета в 2016 году, которое прошло в Волгограде. Стимул придала санкционная политика Запада, начатая в 2022-м, и необходимость перенастраивать логистику доставки грузов и расширения круизных речных туров, поясняют эксперты. Как сообщил URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, интерес к речным путешествиям вырос уже год назад (тогда, по данным главы Минтранса РФ Виталия Савельева по воде перевезено более 9 млн человек — это на 10% больше, чем в 2021 году). В этом году вновь ожидается увеличение турпотока на водном транспорте до 400 тысяч человек к уровню прошлого, отметил эксперт. Барзыкин подчеркнул, что «заполняются все имеющиеся маршруты — от коротких по Яузе или Москве-реке до экспедиционных круизов по Лене и Байкалу». «Тенденция к росту. Раньше до 30% самых ликвидных круизов выкупали иностранцы, сейчас эта ниша открылась для нашего туриста, и люди ее оценили. Это подтвердил URA.RU и гендиректор АО «Гипроречтранс», вице-президент Российской академии транспорта Владимир Рудометкин. Он отметил, что перевозки водным транспортом экономически выгодны. Поэтому Путин ставит задачу увеличивать производство судов. «В советские годы некоторые заводы выпускали до 52 судов в год. То есть раз в неделю со стапелей заводов сходило судно, укомплектованное экипажем, имеющее на руках наряд-заказ — куда им идти, какой груз брать и т. д. Сегодня России нужно выйти хотя бы на эти показатели. Красоты страны не ограничиваются Северо-Западным направлением, поэтому новые суда востребованы и в других регионах», — отметил эксперт. Россия славится крупнейшими реками, преодоление которых — это некая «национальная идея», убежден директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Руководству страны важно создать условия для повышения внутренней связанности регионов — это и транспортировка грузов, и пассажирские перевозки. По словам Климанова, раньше многие пассажирские суда строились для России в европейских странах. Но сегодня акценты смещаются, и уже отечественные верфи будут наращивать производство.