Путин вынес главные угрозы России на заседание Совбеза

Три направления требуют оперативных решений

29 марта 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза и обозначил главные вызовы для России после теракта в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» На первом после теракта в «Крокусе» заседании Совбеза президент РФ Владимир Путин поднял тему о политическом и торгово-экономическом взаимодействии с ближайшими соседями. Как объяснили URA.RU эксперты, к 29 марта поводов (помимо теракта) накопилось немало: усиление антироссийской риторики Армении, ужесточение миграционной политики в РФ, внешнее давление на страны из-за сотрудничества с Москвой. По словам аналитиков, Западу хотелось бы создать еще одну «Украину» на постсоветском пространстве. Традиционное оперативное совещание с постоянными членам Совбеза Путин провел по видеосвязи из своей подмосковной резиденции. Обсудить на этот раз президент предложил ситуацию на внешнем контуре. «Выстраивая отношения с партнерами на международной арене, наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями. Традиционно и уровень торгово-экономических, политических связей с нашими соседями растет. Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе учета интересов друг друга», — отметил Путин. Взаимодействие России с соседями в сфере безопасности после теракта в Подмосковье усилится, убеждены эксперты Фото: Роман Наумов © URA.RU Эксперты пояснили URA.RU, что трагедия в «Крокусе» не могла не повлиять на выбор темы заседания Совбеза. Участие в теракте выходцев из Таджикистана и пособничество террористам выходцев из других республик демонстрирует, что терроризм — общая проблема для всех. Но есть и другие вопросы, которые требуют решения и которые важны для России: санкции и попытки Запада разорвать связь РФ с партнерами, миграционные потоки, говорят аналитики. Экономическое сотрудничество с Россией выгодно самим республикам, хотя они из-за поддержки параллельного импорта и попали под внешним давлением. Запад, как сказал URA.RU директор Института политических исследований Сергей Марков, не просто давит на соседей и РФ и пытается раскачать там ситуацию. «Там требуют разорвать связи с Россией, — пояснил он. — Но те же страны Центральной Азии понимают, что это будет невыгодно им самим. Поэтому и наш Совбез здесь пытается найти какие-то варианты, чтобы как-то удержать ситуацию». Эксперты полагают, что ситуация в ОДКБ требует корректировки в деятельности организации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Здесь важен баланс интересов, и найти его не так просто, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Максим Вилисов. «Поэтому для руководства РФ это предмет постоянных переговоров. Совбез координирует деятельность всех госорганов по разным направлениям взаимодействия, чтобы преодолеть это давление Запада», — объяснил Вилисов. С точки зрения безопасности события на Украине, ситуация с Арменией, с Карабахом и другие примеры проявляют необходимость обновления архитектуры безопасности, полагает политолог. «Это показывает, что та же ОДКБ требует модернизации и актуализации. Например, стало понятно, что ОДКБ не может действовать как институт применительно к ситуации с Карабахом. Ведь эта ситуация никуда не делась, а значит, нужны концептуальные решения», — отмечает эксперт. Статья по теме Власти России готовят жесткие правила для мигрантов Теракт в Крокусе» вывел на первый план, помимо прочего, и миграционную проблему, к которой власти долго не могли подступиться, считают собеседники агентства. Завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин поясняет, что ужесточение миграционной политики вызовет определенные экономические потери в России. Но регулирование этой сферы продиктовано временем и вопросами внутренней безопасности страны. Плюс мигранты — это та категория, которая в России работает в серой зоне. «У России есть все основания для того, чтобы наводить порядок в этой сфере. И приходится подключать силовые структуры, поскольку люди добровольно не хотят выходить из серой зоны», — отметил эксперт. Но этом есть риск, что такие решения властей РФ вызовут недовольство внутри стран Центральной Азии, которые и являются основными поставщиками рабочей силы в Россию, считает политолог Вилисов. Этим могут воспользоваться на Западе, чтобы раскачать антироссийские настроения в этих странах. «Но сами эти страны в этом не заинтересованы. Пик русофобии постсоветские государства прошли в 1990-е годы. Пример Украины и Армении показывает, что [России] надо вовремя реагировать на подобные вещи. Готовых решений здесь нет и быть не может, поэтому Совбез занимается этими вопросами», — отметил Вилисов. Запад не отказался бы еще от одной Украины, пояснил политолог Станислав Притчин. По его словам, поддержка любых антироссийских нарративов, национализма в бывших советских республиках, сокращение пространства русского языка — это желание Запада «создать ситуацию, чтобы соседи вели себя по отношению к России, как Украина». Это опасно не только для РФ, но и для самих республик. «Центральноазиатские государства максимально прагматичны. Их руководство, как и бизнес, понимают, что без сотрудничества с Россией им не решить фундаментальные вопросы — ни по рынкам сбыта, ни по рынкам для трудовых мигрантов, ни по энергетике и прочему», — отметил Притчин. Статья по теме Путин ответил на главный вызов заказчиков теракта в Москве По словам директора Центра общественно-политических исследований Владимира Евсеева, Запад не перестанет давить на центральноазиатские республики, но он никогда не сможет предложить им альтернативу России — такой емкий рынок труда и рынок сбыта. Да и в целом, такой глубины двустороннего сотрудничества не только в торговле и экономике, но и в энергетике, в социальной и гуманитарной сферах. Поэтому российским властям остается контролировать это направление и корректировать свои действия в отношениях с ближайшими соседями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На первом после теракта в «Крокусе» заседании Совбеза президент РФ Владимир Путин поднял тему о политическом и торгово-экономическом взаимодействии с ближайшими соседями. Как объяснили URA.RU эксперты, к 29 марта поводов (помимо теракта) накопилось немало: усиление антироссийской риторики Армении, ужесточение миграционной политики в РФ, внешнее давление на страны из-за сотрудничества с Москвой. По словам аналитиков, Западу хотелось бы создать еще одну «Украину» на постсоветском пространстве. Традиционное оперативное совещание с постоянными членам Совбеза Путин провел по видеосвязи из своей подмосковной резиденции. Обсудить на этот раз президент предложил ситуацию на внешнем контуре. «Выстраивая отношения с партнерами на международной арене, наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями. Традиционно и уровень торгово-экономических, политических связей с нашими соседями растет. Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе учета интересов друг друга», — отметил Путин. Эксперты пояснили URA.RU, что трагедия в «Крокусе» не могла не повлиять на выбор темы заседания Совбеза. Участие в теракте выходцев из Таджикистана и пособничество террористам выходцев из других республик демонстрирует, что терроризм — общая проблема для всех. Но есть и другие вопросы, которые требуют решения и которые важны для России: санкции и попытки Запада разорвать связь РФ с партнерами, миграционные потоки, говорят аналитики. Экономическое сотрудничество с Россией выгодно самим республикам, хотя они из-за поддержки параллельного импорта и попали под внешним давлением. Запад, как сказал URA.RU директор Института политических исследований Сергей Марков, не просто давит на соседей и РФ и пытается раскачать там ситуацию. «Там требуют разорвать связи с Россией, — пояснил он. — Но те же страны Центральной Азии понимают, что это будет невыгодно им самим. Поэтому и наш Совбез здесь пытается найти какие-то варианты, чтобы как-то удержать ситуацию». Здесь важен баланс интересов, и найти его не так просто, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Максим Вилисов. «Поэтому для руководства РФ это предмет постоянных переговоров. Совбез координирует деятельность всех госорганов по разным направлениям взаимодействия, чтобы преодолеть это давление Запада», — объяснил Вилисов. С точки зрения безопасности события на Украине, ситуация с Арменией, с Карабахом и другие примеры проявляют необходимость обновления архитектуры безопасности, полагает политолог. «Это показывает, что та же ОДКБ требует модернизации и актуализации. Например, стало понятно, что ОДКБ не может действовать как институт применительно к ситуации с Карабахом. Ведь эта ситуация никуда не делась, а значит, нужны концептуальные решения», — отмечает эксперт. Теракт в Крокусе» вывел на первый план, помимо прочего, и миграционную проблему, к которой власти долго не могли подступиться, считают собеседники агентства. Завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин поясняет, что ужесточение миграционной политики вызовет определенные экономические потери в России. Но регулирование этой сферы продиктовано временем и вопросами внутренней безопасности страны. Плюс мигранты — это та категория, которая в России работает в серой зоне. «У России есть все основания для того, чтобы наводить порядок в этой сфере. И приходится подключать силовые структуры, поскольку люди добровольно не хотят выходить из серой зоны», — отметил эксперт. Но этом есть риск, что такие решения властей РФ вызовут недовольство внутри стран Центральной Азии, которые и являются основными поставщиками рабочей силы в Россию, считает политолог Вилисов. Этим могут воспользоваться на Западе, чтобы раскачать антироссийские настроения в этих странах. «Но сами эти страны в этом не заинтересованы. Пик русофобии постсоветские государства прошли в 1990-е годы. Пример Украины и Армении показывает, что [России] надо вовремя реагировать на подобные вещи. Готовых решений здесь нет и быть не может, поэтому Совбез занимается этими вопросами», — отметил Вилисов. Запад не отказался бы еще от одной Украины, пояснил политолог Станислав Притчин. По его словам, поддержка любых антироссийских нарративов, национализма в бывших советских республиках, сокращение пространства русского языка — это желание Запада «создать ситуацию, чтобы соседи вели себя по отношению к России, как Украина». По словам директора Центра общественно-политических исследований Владимира Евсеева, Запад не перестанет давить на центральноазиатские республики, но он никогда не сможет предложить им альтернативу России — такой емкий рынок труда и рынок сбыта. Да и в целом, такой глубины двустороннего сотрудничества не только в торговле и экономике, но и в энергетике, в социальной и гуманитарной сферах. Поэтому российским властям остается контролировать это направление и корректировать свои действия в отношениях с ближайшими соседями.