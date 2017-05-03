Путин и Трамп договорились о личной встрече

02:26 03 мая 2017 0

Встреча Путина и Трампа может состояться в рамках летнего саммита G20 в Гамбурге Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров 2 мая договорились о личной встрече. Предположительно, она состоится в рамках саммита G20 в Гамбурге 7—8 июля.

В ходе телефонной беседы, уже третьей по счету, стороны обсудили вопросы сотрудничества на международной арене, в том числе в сфере борьбы с терроризмом. Была также затронута тема урегулирования ситуации в Сирии и на Корейском полуострове, сообщает «Газета.ру».