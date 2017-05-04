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04 мая 2017
Главные новости Москвы
14:10  04 мая 2017 0

Военкоры сделали фото взрыва за мгновение до своей гибели

Последний снимок фотокора Хильды КлейтонФото: американский военный журнал «Military Review»

За секунду до смерти военный фотокор Хильда Клейтон успела сделать снимок взрыва. Фото погибшей 22-летней сотрудницы опубликовал американский военный журнал Military Review.

Во время учений, которые снимала в 2013 году в Афганистане Клейтон, внезапно взорвался ствол миномета. В результате этого взрыва погибли сама девушка-фотокор, ее афганский коллега и трое солдат, сообщает «Национальная служба новостей».

Вместе со снимком Клейтон был опубликован также фотоснимок ее афганского коллеги. В честь погибшего фотокора в США назвали ежегодный фотоконкурс военных «Лучшая боевая камера».

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Афганский коллега Клейтон тоже запечатлел момент взрыва Фото: военный журнал «Military Review»

Американский военный журнал уточняет, что снимки были опубликованы после долгого обсуждения, пишет «Газета.Ru». Редакторы указывают, что выпуск фокусируется на продвижении идеи гендерного равенства и фотографии иллюстрируют опасность военной службы, с которой в равной степени сталкиваются как мужчины, так и женщины.

Нина Калинина
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