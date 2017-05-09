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09 мая 2017
08 мая 2017
Главные новости Москвы
15:18  09 мая 2017 1

В Москве в «Бессмертном полку» пройдет колонна Новороссии

С такими транспарантами выйдет на акцию колонна ДонбассаФото: группа ВК "Союз добровольцев Донбасса"

В Москве во время акции «Бессмертный полк» пронесут портреты добровольцев, погибших в Донбассе.

В акции «Бессмертный полк» в этом году примут участие ветераны войны в Донбассе и родные погибших.

«Уважаемые друзья! 9 мая 2017 года приглашаем всех желающих принять участие в шествии „Бессмертный полк“ в Москве. Колонна „Бессмертный полк Новороссии“ формируется в 14.00 на перроне Белорусского вокзала», — сообщается в группе соцсети «Союза добровольцев Донбасса».

В акции примут участие все, кто имеет отношение к войне в Донбассе. В группе соцсети идет обсуждение предстоящего шествия. Самое короткое пояснение там следующее: «Бойцы РККА и бойцы ЛНР и ДНР делали одно дело — боролись с нацистами».

Александр Лукманов
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