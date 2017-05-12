{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 мая 2017
11:33  12 мая 2017 1

Экс-подопечный Билана стал звездой второго полуфинала Евровидения. ВИДЕО

Костов покорил публикуСкрин видео второго полуфинала Евровидения-2017
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
все новости сюжета

Основное внимание публики на втором полуфинале «Евровидения» было приковано к 17-летнему Кристиану Костову — уроженцу Москвы, который представляет на конкурсе Болгарию. Молодой исполнитель выступил с песней Beautiful Mess (Красивый беспорядок). Сейчас Костова называют в числе фаворитов конкурса — на третьем месте после итальянца Франческо Габбани и португальца Сальвадора Собрала.

Ведущие, оглашающие имена тех, кто прошел финал, назвали фамилию Костова первым, чем вызвали бурные овации зала, пишет РИА «Новости.»

Накануне имя Костова звучало в связи со скандалом: в Сети появилось видео, как артист выступает в Крыму летом 2014 года. Госпогранслужба Украины и СБУ заявили об отсутствии у Костова оснований для запрета въезда в страну, как это было в случае с российской певицей Юлией Самойловой, поскольку на момент поездки в Крым он был несовершеннолетним. Также правоохранители заявили, что тогда на Украине еще не действовал закон об ответственности за посещение Крыма без согласования с Киевом.

В том же 2014 году Костов участвовал в российском детском «Голосе», где дошел до финала под руководством победителя «Евровидения-2008» Димы Билана. По словам Костова, «учитель» накануне «Евровидения» поддержал его.

«Я получил сообщение от Димы, он запостил в Instagram мое фото и сказал, что он поддерживает нас и всегда с нами, — сказал Костов на пресс-конференции в Киеве после выступления в полуфинале. — Его менеджер сказал, что ему очень понравилось мое выступление».

Ранее стало известно, что по итогам второго полуфинала, кроме представителя Болгарии, в финал прошли прошли музыканты из Белоруссии, а также представители Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии, напоминает «Эхо Москвы».

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров