11:33 12 мая 2017 1

Костов покорил публику Скрин видео второго полуфинала Евровидения-2017

Основное внимание публики на втором полуфинале «Евровидения» было приковано к 17-летнему Кристиану Костову — уроженцу Москвы, который представляет на конкурсе Болгарию. Молодой исполнитель выступил с песней Beautiful Mess (Красивый беспорядок). Сейчас Костова называют в числе фаворитов конкурса — на третьем месте после итальянца Франческо Габбани и португальца Сальвадора Собрала.

Ведущие, оглашающие имена тех, кто прошел финал, назвали фамилию Костова первым, чем вызвали бурные овации зала, пишет РИА «Новости.»

Накануне имя Костова звучало в связи со скандалом: в Сети появилось видео, как артист выступает в Крыму летом 2014 года. Госпогранслужба Украины и СБУ заявили об отсутствии у Костова оснований для запрета въезда в страну, как это было в случае с российской певицей Юлией Самойловой, поскольку на момент поездки в Крым он был несовершеннолетним. Также правоохранители заявили, что тогда на Украине еще не действовал закон об ответственности за посещение Крыма без согласования с Киевом.

В том же 2014 году Костов участвовал в российском детском «Голосе», где дошел до финала под руководством победителя «Евровидения-2008» Димы Билана. По словам Костова, «учитель» накануне «Евровидения» поддержал его.

«Я получил сообщение от Димы, он запостил в Instagram мое фото и сказал, что он поддерживает нас и всегда с нами, — сказал Костов на пресс-конференции в Киеве после выступления в полуфинале. — Его менеджер сказал, что ему очень понравилось мое выступление».

Ранее стало известно, что по итогам второго полуфинала, кроме представителя Болгарии, в финал прошли прошли музыканты из Белоруссии, а также представители Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии, напоминает «Эхо Москвы».