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18 мая 2017
17 мая 2017
06:58  18 мая 2017 0

На Украине ограничивают деятельность православной церкви

Рада. Киев. Украина, верховна рада
Верховная Рада готовится принять закон об особом статусе УПЦФото: Мария Глебова © URA.RU

Верховная Рада 18 мая проголосует по «религиозному» закону, который ограничивает деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

Цель законопроекта — установить особый статус «для религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве-агрессоре», чтобы своевременно выявлять «возможные проявления внешнего воздействия», сообщают «Известия» со ссылкой на представителей оппозиции.

Авторы законопроекта уверены, что он защитит национальные интересы, государственную целостность и суверенитет Украины. У оппозиции — иное мнение: она считает, что принятие этого закона только усилит раскол среди украинцев.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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