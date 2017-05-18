На Украине ограничивают деятельность православной церкви

06:58 18 мая 2017 0

Верховная Рада готовится принять закон об особом статусе УПЦ Фото: Мария Глебова © URA.RU

Верховная Рада 18 мая проголосует по «религиозному» закону, который ограничивает деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

Цель законопроекта — установить особый статус «для религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве-агрессоре», чтобы своевременно выявлять «возможные проявления внешнего воздействия», сообщают «Известия» со ссылкой на представителей оппозиции.

Авторы законопроекта уверены, что он защитит национальные интересы, государственную целостность и суверенитет Украины. У оппозиции — иное мнение: она считает, что принятие этого закона только усилит раскол среди украинцев.