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20 июля 2017
21:00  20 июля 2017 1

Неудача Поклонской, мафиозная свадьба и огнестрел. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, значок, николай II, поклонская наталья
Комиссию собрать так и не удалосьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

У свердловского депутата нашли секретный счет за рубежом. Представитель «Партии пенсионеров за социальную справедливость» даже попытался объясниться.

К слову, проверить декларации чиновников не получилось даже у Поклонской. Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, возглавляемая самым «няшным» депутатом Госдумы, ни разу не собралась после первого ознакомительного заседания.

О деньгах чиновников заговорил даже Жириновский. Владимир Вольфович рассказал, откуда у судьи миллионы на свадьбу с Басковым и Кобзоном.

Зато россиянам-должникам разрешили не возвращать банкам триллион рублей. В Федеральной службе судебных приставов рассказали, кого затронет это послабление.

Сенаторы, тем временем, хотят разрешить россиянам пользоваться боевыми пистолетами для самообороны. Что самое важное — без каких-либо уголовных последствий.

Концерн Lada тоже движется вперед. В Сети появилось фото самой престижной версии Lada Vesta SW Cross.

Кирилл Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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