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Главные новости к этому часу:
У свердловского депутата нашли секретный счет за рубежом. Представитель «Партии пенсионеров за социальную справедливость» даже попытался объясниться.
К слову, проверить декларации чиновников не получилось даже у Поклонской. Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, возглавляемая самым «няшным» депутатом Госдумы, ни разу не собралась после первого ознакомительного заседания.
О деньгах чиновников заговорил даже Жириновский. Владимир Вольфович рассказал, откуда у судьи миллионы на свадьбу с Басковым и Кобзоном.
Зато россиянам-должникам разрешили не возвращать банкам триллион рублей. В Федеральной службе судебных приставов рассказали, кого затронет это послабление.
Сенаторы, тем временем, хотят разрешить россиянам пользоваться боевыми пистолетами для самообороны. Что самое важное — без каких-либо уголовных последствий.
Концерн Lada тоже движется вперед. В Сети появилось фото самой престижной версии Lada Vesta SW Cross.