Пропавшую семью с ребенком из Башкирии нашли на дне реки в автомобиле

20:12 22 июля 2017 0

Семья собиралась отдохнуть в Магнитогорске Фото: Анна Майорова © URA.RU

Завершены поиски пропавшей неделю назад семьи из Башкирии. Мужчину, женщину и их ребенка подняли со дна реки Таналык в автомобиле, на котором семья ехала отдыхать на Южный Урал.

Как сообщает издание 1obl.ru, семья погибла в районе «Черных камней»: водитель не справился с управлением, машина упала в реку, все погибли.

«Семья Надыргуловых найдена, погибли! Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении группы «Поиск пропавших людей — Магнитогорск» во «ВКонтакте».

«URA.RU» сообщало о том, что 37-летний глава семейства Ильяс Надыргулов, его 29-летняя супруга Разина и двухлетний сын Радмир 17 июля выехали из башкирского села Акъяр на автомобиле «Шевроле Ланос» темного цвета. Предположительно, семья собиралась отдохнуть в Магнитогорске на природе и пропала. Их поисками занимались и волонтеры Башкирии, и Южного Урала.