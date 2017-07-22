{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
22 июля 2017
20:12  22 июля 2017 0

Пропавшую семью с ребенком из Башкирии нашли на дне реки в автомобиле

Традиционный сплав по реке Чусовой движения
Семья собиралась отдохнуть в МагнитогорскеФото: Анна Майорова © URA.RU

Завершены поиски пропавшей неделю назад семьи из Башкирии. Мужчину, женщину и их ребенка подняли со дна реки Таналык в автомобиле, на котором семья ехала отдыхать на Южный Урал.

Как сообщает издание 1obl.ru, семья погибла в районе «Черных камней»: водитель не справился с управлением, машина упала в реку, все погибли.

«Семья Надыргуловых найдена, погибли! Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении группы «Поиск пропавших людей — Магнитогорск» во «ВКонтакте».

«URA.RU» сообщало о том, что 37-летний глава семейства Ильяс Надыргулов, его 29-летняя супруга Разина и двухлетний сын Радмир 17 июля выехали из башкирского села Акъяр на автомобиле «Шевроле Ланос» темного цвета. Предположительно, семья собиралась отдохнуть в Магнитогорске на природе и пропала. Их поисками занимались и волонтеры Башкирии, и Южного Урала.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров