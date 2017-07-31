Румыния объяснила, почему глава МИД не стал приземляться в Москве

Представители МИД Румынии объяснили, почему глава министерства Теодор Мелешкану не полетел транзитом через Москву, возвращаясь из Астаны.
Как выяснилось, время вылета было изменено «Аэрофлотом», поэтому пересадку делать не понадобилось, пишет «Федеральное агентство новостей».
Ранее российский вице-премьер Дмитрий Рогозин предположил, что министр из Румынии не стал лететь через Москву «на всякий случай», передает «Национальная служба новостей». Рогозин 30 июля пригрозил санкциями румынским и молдавским чиновникам, запретившим ему пересечь воздушное пространство страны.
«Их министр иностранных дел хотел пролетом остановиться в Москве, на всякий случай уже полетел другим маршрутом», — приводит слова Рогозина издание «Утро.ру».