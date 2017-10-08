03:08 08 октября 2017 0

Отчуждению подлежит почти 500 голов крупного рогатого скота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Туймазинском районе Башкортостана зарегистрирована вспышка ящура. По имеющимся данным, инфекция была завезена из Средней Азии вместе с мелким скотом, предположительно — овцами.

К настоящему времени власти заявляют о минимальном риске распространения заболевания, сообщает портал «Башинформ». Тем не менее, в регионе ведутся карантинные мероприятия.

По данным управления ветеринарии республики, несанкционированный завоз животных произошел в ООО КФХ «Нур», от животных — переносчиков инфекции заразился здоровый скот в данном хозяйстве. Поскольку животные паслись на одних пастбищах со скотом из село Ермухаметово, зараза распространилась и дальше по району.

Сейчас заболевание локализовано в трех населенных пунктах — селах Урмекеево, Ермухаметово и Кандры. Весь скот там подлежит отчуждению. Население в связи с изъятием животных должно получить компенсацию в соответствии с законодательством.

Отметим, последняя вспышка ящура в регионе была зафиксирована в 1977 году, последние 32 года вакцинация животных в Башкортостане не проводилась.

Как сообщает Nation News, сейчас власти Татарстана в связи с происшествием установили круглосуточные посты на границе с Башкирией. Ветеринарные инспекторы совместно с дорожной полицией осуществляют контроль за въездом техники и ее санитарной обработкой.