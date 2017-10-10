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10 октября 2017
19:13  10 октября 2017 0

Территория России выросла на 10 квадратных километров. Помогла Арктика

Проливом оказался и бывший залив КривошеинаФото: Pixabay

Россия увеличила свою площадь на 10 квадратных километров благодаря гидрографам, которые провели экспедицию в Арктике. Судно Северного флота «Сенеж» завершило работу в северной части архипелага Новая Земля, открыв остров в районе ледника Чаева.

Также экспедиция открыла семь мысов, пять проливов и четыре бухты. Проливом оказался и бывший залив Кривошеина, пишет телеканал 360. Его береговая линия подробно нанесена на карты. Новые географические объекты образовались в результате разрушения ледников, уточняет врио начальника пресс-службы Северного флота капитана 2-го ранга Андрей Лузик.

Деятельность судна «Сенеж» не заканчивается. RT передает, что ученые продолжают выполнять океанографические исследования в Баренцевом море.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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