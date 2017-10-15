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15 октября 2017
12:42  15 октября 2017 0

Пушков обвинил чиновников США в некомпетентности

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Внешней политикой США занимаются люди, которые в ней ничего не понимают, считает ПушковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал действия Соединенных Штатов по отношению к Ирану, а также заявил, что эти решения принимают люди, которые ничего не понимают во внешней политике.

«Действия США все меньше определяются логикой. В итоги они добьются выхода Ирана из сделки, а потом начнут „решать“ созданную ими же проблему. Именно Хейли подтолкнула Трампа к затее с выходом из соглашения с Ираном. Внешней политикой США занимаются люди, которые в ней ничего не понимают», — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не исключает выхода из ядерного соглашения в случае, если Вашингтон решит возобновить санкции.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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