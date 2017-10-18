14:49 18 октября 2017 0

Режиссер и член "Единой России" Федор Бондарчук публично призвал остановить Наталью Поклонскую Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссера и члена высшего совета партии «Единая Россия» Федора Бондарчука могли попросить урезонить депутата Наталью Поклонскую. Факт консультаций, посвященных поведению одиозной народной избранницы, подтвердили источники «URA.RU» в Госдуме и «ЕР». Однако опрошенные эксперты утверждают — образумить и повлиять на Поклонскую в конечном итоге вряд ли кому-то удастся.

Ранее режиссер Федор Бондарчук прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя, заявив, что депутата Госдумы Наталью Поклонскую необходимо остановить. На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов у Бондарчука спросили, считает ли он ситуацию вокруг «Матильды» продуманной пиар-акцией. «Безусловно, это не пиар-акция, потому что количество проверок… Ничего себе пиар-акция — сожженные машины, разбитые кинотеатры и реальные угрозы в адрес создателей», — ответил режиссер.

Федор Бондарчук осудил поведение Натальи Поклонской Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Бондарчук в данном случае выступает, видимо, как „демон революции“ Парвус, а не как член „Единой России“. Если серьезно, то конечно, практически все представители цеха кино объединились в противостоянии с Поклонской, это естественно. Они выступают за отделение кино от политики. У Поклонской этого разделения нет», — пояснил «URA.RU» руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

Он также отметил, что лично рассматривает высказывание Бондарчука «как часть полемики вокруг фильма».

«Единственное — не понимаю вот этих призывов „остановить“. К кому они обращены? Поклонскую остановить невозможно. Как депутат Госдумы она крайне ответственна. Всегда на работе, штрафы от Володина [Вячеслава, спикеры парламента] не получает»,

— подчеркнул Рябов.

По Поклонской, очевидно, пока не принято определенного решения, предполагает в разговоре с «URA.RU» гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский: «Есть понимание, что она искренне верит в то, что говорит. Есть понимание, что ее позиция поддерживается частью общества. В этой ситуации жестко одернуть, либо заглушить человека очень рискованно и может оттолкнуть людей. Но ее позиция вызывает негативную реакцию в другой части общества. Ее кейс — это не просто ведь борьба с конкретным фильмом. Это серьезный раскол, внутренний конфликт и кризис. Кризис — это проблема, которая не решается имеющимися инструментами. Нужны новые. Пока их не нашли».

Пока никто не в состоянии остановить экс-прокурора Крыма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако с Еловским не соглашается замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. «Такой потребности [останавливать Поклонскую] нет, она выражает свою позицию, пусть она и, мягко говоря, странная. Ее оппоненты выражают свою. Это публичный конфликт, ничего необычного», — заявил он «URA.RU».

Впрочем, политконсультант Дмитрий Фетисов убежден, что рано или поздно за Поклонскую возьмутся.

«Очевидно, что Поклонская абсолютно не слышит и не хочет слушать ни заслуженных деятелей культуры, ни своих коллег по партии. Таким подходом к вопросу и своими действиями она продолжает дискредитировать „Единую Россию“. Думаю, внутри партии сейчас идут консультации по этому вопросу и в ближайшее время мы увидим либо официальное заявление руководства „ЕР“ с осуждением Поклонской, либо и вовсе попытку исключения ее из партии», — заявил «URA.RU» эксперт.

Между тем, источник «URA.RU» в «Единой России» рассказал, что в действительно разрабатываются меры по «наказанию» Поклонской за излишне бурную деятельность: «Насколько известно, варианты предлагались разные, видимо, сошлись на мягком варианте: деятелей культуры, близких к партии и руководству Госдумы, попросили пожурить эксцентричного депутата. Публичное выступление Бондарчука — один из элементов этой кампании по усмирению экс-прокурора Крыма». Собеседник агентства также указал на то, что пока «Поклонской не решились делать взыскания по думской линии».

Ранее «URA.RU» сообщало, что с депутатом вели разъяснительные беседы и в партии, и в аппарате. Оппонировать внутри фракции «Единой России» Поклонской пытались Ирина Роднина и Оксана Пушкина, направившие в ФСБ и МВД запрос, в котором просили проверить на экстремизм организации «Сорок сороков» и «Христианское государство». Кроме того, резко против кампании противников «Матильды» выступили коллеги Алексея Учителя из числа депутатов Госдумы — режиссеры Станислав Говорухин и Владимир Бортко.

Напомним, что громкий скандал вокруг фильма об отношениях балерины Матильды Кшесинской с Николаем II разгорелся еще прошлой осенью. Трейлер «Матильды» смутил своими откровенными кадрами Поклонскую, депутат обратилась в прокуратуру, заявив, что картина оскорбляет чувства верующих. Уже в текущем году Поклонская собрала 100 тысяч подписей против показа картины.

К слову, Поклонская часто оказывается в центре внимания общественности. В октябре 2016 года орловский депутат Руслан Перелыгин обвинил Поклонскую в экстремизме после того, как она своем блоге сравнила Ленина с Гитлером. Спустя месяц Поклонская «оскандалилась», приписав реплику Чацкого из пьесы «Горе от ума» полководцу Суворову. Нешуточный резонанс вызвало ее сообщение в марте 2017 года о том, что в Симферополе мироточит бюст Николая II.