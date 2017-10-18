Бондарчук призвал остановить Поклонскую

08:16 18 октября 2017 0

Режиссер раскритиковал депутата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федор Бондарчук призвал «остановить» депутата Госдумы Наталью Поклонскую из-за ее действий в отношении нового фильма Алексея Учителя «Матильда».

Свое мнение известный режиссер и актер высказал на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который в эти дни проходит в Сочи, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Сожженные машины и разбитые кинотеатры, и реальные угрозы в адрес его создателей. Я это категорически не приветствую, и эту девушку молодую надо бы как-то остановить», — сказал Бондарчук, слова которого приводит портал «Экономика сегодня».

Одной из последних нападок Поклонской на кинокартину стала запись видеообращения к генеральному прокурору страны Юрию Чайке, где депутат попросила его отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму, пишет агентство Nation News.