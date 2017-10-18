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18 октября 2017
17 октября 2017
08:16  18 октября 2017 0

Бондарчук призвал остановить Поклонскую

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , бондарчук федор
Режиссер раскритиковал депутатаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Федор Бондарчук призвал «остановить» депутата Госдумы Наталью Поклонскую из-за ее действий в отношении нового фильма Алексея Учителя «Матильда».

Свое мнение известный режиссер и актер высказал на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который в эти дни проходит в Сочи, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Сожженные машины и разбитые кинотеатры, и реальные угрозы в адрес его создателей. Я это категорически не приветствую, и эту девушку молодую надо бы как-то остановить», — сказал Бондарчук, слова которого приводит портал «Экономика сегодня».

Одной из последних нападок Поклонской на кинокартину стала запись видеообращения к генеральному прокурору страны Юрию Чайке, где депутат попросила его отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму, пишет агентство Nation News.

Лев Истомин
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