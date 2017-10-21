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21 октября 2017
20 октября 2017
11:43  21 октября 2017 0

Познер восхитился смелостью Собчак

Владимир Познер. Екатеринбург, познер владимир
Телеведущий призвал россиян поддержать свою коллегуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Владимир Познер прокомментировал желание Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России 2018 года. Телеведущий отметил, что покорен смелостью коллеги.

«Давайте исходить из очевидных вещей: Ксения Собчак … не рассчитывает стать президентом РФ. … Но она говорит еще вот что: голосуя за меня, вы голосуете „против всех“, то есть вы даете знать власти и прежде всего президенту Путину, что вас не устраивает нынешнее положение дел, что нет для вас подходящего кандидата», — пишет Познер в своем Instagram.

Даже если за «Собчак/Против всех» проголосует 25% избирателей, отмечает Познер, это «важный сигнал»: «Это реальное выражение того, что четверть избирателей недовольны положением дел. И это игнорировать нельзя».

Ксения Собчак поступила смело, считает Владимир Познер, так как понимала, что подставилась под удар. «Я поддерживаю ее и призываю всех, кто считают, что и в самом деле не за кого голосовать, проголосовать за кандидата „против всех“. Важно, чтобы власть понимала, что многие недовольны положением вещей», — пишет телеведущий.

Виктор Жуков
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