Раскрыты подробности мощного пожара в Подмосковье

Пожар на складе в подмосковном Некрасовском потушен
В Подмосковье в поселке Некрасовский, где загорелся склад, сегодня проходит чемпионат по конному спорту. Лошади, которые находились рядом с местом пожара, не пострадали. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали организаторы соревнований.

«Организаторы сказали, что мероприятие проходит в штатном режиме. <...> Лошадей выводили для безопасности, чтобы не надышались. Так все произошло не на их территории (где расположены конюшни — прим. URA.RU). И у них (организаторов чемпионата — прим. URA.RU) все ок», — рассказали представители чемпионата по конному спорту.

Также там добавили, что в настоящее время здание склада выгорело. Пожар потушен. Ведется разбор сгоревших конструкций.

Ранее стало известно, что площадь пожара, по предварительным данным, достигла 15 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Расследованием ЧП занялась Дмитровская городская прокуратура. Причины возгорания пока неизвестны. Они будут определены после осмотра места происшествия и проведения экспертизы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию пожара. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке.

