Жителю Забайкалья, попросившему у Путина гроб, вернут половину пенсии

13:08 21 октября 2017 0

Судебные приставы оставили чету пенсионеров без средств к существованию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пенсионеру, который попросил гроб у Владимира Путина, вернут часть денег, списанных со счета за долги по услугам ЖКХ. По информации Забайкальского регионального управления ФССП России, судебные приставы, списавшие средства, не знали, что забирают у мужчины всю пенсию.

Жители Забайкалья Вертипраховы задолжали за «коммуналку» 9 тысяч рублей. В счет уплаты долга с банковской карты Анатолия Вертипрахова была списана вся сумма, которая там имелась, а саму карту заблокировали. Пенсионер обратился с жалобой к президенту и попросил у него гроб, поскольку жить ему не на что.

Между тем, как сообщает «Экспресс-газета», приставы не имели права списывать сумму, превышающую 50% от зарплаты и других доходов.

В правительстве края пообещали снять арест с банковского счета пенсионера и возвратить ему половину пенсии, однако подчеркнули, что Анатолий Вертипрахов является «злостным неплательщиком», сообщает РИА «Новости».

Сам пенсионер утверждает, что долги у него образовались из-за коммунального беспредела, который творится в селе Яснинском уже два года.