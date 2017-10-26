08:31 26 октября 2017 0

Ларс Айдингер попал в ловушку Скриншот: с канала Vovan222prank на YouTube

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в канун премьеры «Матильды» опубликовали запись разговора с актером Ларсом Айдингером, сыгравшем главную роль в фильме — императора Николая II. О том, как готовился розыгрыш, «URA.RU» рассказал пранкер Лексус, разговоривший «немецкого порноактера».

— Как вам пришла в голову идея разыграть Ларса Айдингера?

— Идея напросилась самом собой: истерия вокруг «Матильды» надоела уже всем. Хотелось услышать точку зрения самого актера, который сыграл святого императора и к которому возникает множество вопросов.

— Почему звонок был от лица именно Кирилла Серебренникова?

— Потому что они заочно, да и лично друг друга уже знали. Да и Серебренников такой арт-хаусный режиссер, поэтому выбор пал на него. Ларс нисколько не усомнился в том, что это он — и даже не удивился, что человек звонит ему из-под домашнего ареста. А для нас это был своеобразный перформанс.

— Как готовился этот розыгрыш?

— Мы сперва связались с театром, где играет Айдингер, потом — с человеком, который в этом театре с ним тесно общается, и так постепенно вышли на Ларса. Общались на протяжении нескольких недель — в итоге разговор состоялся.

— Он не удивился звонку из России?

— Нисколько. Дело в том, что мы еще общались с его другом, актером Томасом Остормайер, который сыграл в фильме психиатра-врача императрицы. Именно Томас всячески отговаривал Ларса ехать в Россию, обещая, что с ним там расправятся. Сам он, общаясь с Серебренниковым, предлагал связать его Герхардом Шредером и с министром иностранных дел Германии: они хотели поднимать шумиху по поводу уголовного дела Серебренникова — планировали организовать международный скандал. Но мы их немного охладили.

— Откуда идея, что Поклонская влюблена в Айдингера?

— Это не мы придумали — это СМИ. Они уже давно об этом пишут, мол, она так часто говорит об этом актере — может, у нее чувства разыгрались? Мы решили эту тему поднять: оказалось, что это не она в него, а он в нее влюблен.

— Вы, конечно, откровенно смеетесь над Айдингером, но ведь некоторые вещи, которые он говорит, вполне серьезные, например, про пропасть между богатыми и бедными в России. Он прекрасно понимает, что происходит в России вокруг фильма «Матильда». Вам его не жалко?

— Мы сделали точно такой же перформанс, какой сделал он, сыграв на чувствах тех верующих, для которых Николай II — персона, которую нельзя трогать. Мы также сыграли и на нем: думаю, здесь никаких запретных тем тут быть не может. Тем более, что мы его никак не оскорбляли. Все самое яркое, что есть в записи — это его слова, никто из него их не выдавливал.

— В диалоге ты объясняешь два самых важных момента, на что обиделись Поклонская и ее сторонники в борьбе против фильма «Матильда»: на фразу отца Николая II о том, что русские императоры жили с балеринами и эпизод про черную магию. Полагаешь, если бы этих двух моментов не было, Поклонская не ополчилась бы на «Матильду?»

— Об этом лучше спросить у нее. Из того, что я слышал, есть три основных вопроса, которые задают Учителю.

Почему отец Николая II говорит будущему самодержцу, что все русские цари жили с балеринами, и даже призывает его вести распутный образ жизни? Было ли это так?

Второй вопрос — сатанинские акты, к которым прибегает жена Николая II: почему они так показаны и были ли они на самом деле? И третий — почему выбран этот актер? Который засовывает себе это понятно куда, объясняя это искусством (хотя для перформанса вовсе не обязательно это делать). Сразу же возникает вопрос об адекватности Айдингера, хотя адекватность — понятие относительное.

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, как готовился розыгрыш Ларса Айдингера Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Значительная часть разговора посвящена якобы предполагаемым съемкам на Украине фильма (точнее, целой серии фильмов) антироссийской направленности. При всей бредовости этой идеи, как считаешь, может ли она быть реализована?

— Думаю, если бы такое предложение Ларсу поступило, он бы согласился (как согласился в ходе нашего разговора). Он говорит, что для него искусство превыше всего — вне зависимости от того, чьи чувства оно задевает. Он готов засовывать себе что угодно куда угодно, он готов кидать имя Иисуса в мусорку. Для него это перформанс — для других это оскорбление.

— Но тем самым вы даете подсказку украинским деятелям искусства!

— Как правило, так и происходит: после того, как наш пранк публикуется, украинские функционеры делают все по нашим «подсказкам». Думаю, после этой записи ему как раз и предложит какую-то роль или еще что-то.

— Чего вы хотели добиться этим пранком и получилось ли?

— Нам было очень интересно услышать мнение Ларса Айдингера по поводу обсуждения фильма, а также приедет ли он в Россию на премьеру (он подробно объяснил, почему не приедет). Ну и его отношение к Николаю II: получается, он играет человека, который ему не нравится. Это очень интересно! Когда ты вживаешься в образ, который тебе неприятен, это не может не оставить отпечаток. Каждый из этой записи сам сделает свой выбор — кто-то в его пользу кто-то против. Мы старались быть нейтральными и объективными.