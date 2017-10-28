Россиянин не смог доплыть до Испании и выложил мхом слово HELP. ВИДЕО

Мужчина застрял на необитаемом острове
Экстренные службы Швеции обнаружили путешественника из России на небольшом необитаемом острове. Мужчина купил лодку 23 октября и поплыл на ней из Стокгольма до Испании, однако спустя два дня родственники потеряли с ним связь и подняли тревогу.
Фрагменты разбитой лодки, на которой он отправился, спасатели нашли 27 октября, передает НТВ. Спустя несколько часов путешественника заметили с вертолета. Чтобы привлечь внимание, он выложил на земле слово HELP («Помогите») из мха.
Медики после спасения не обнаружили у россиянина серьезных проблем.
Видео: RT