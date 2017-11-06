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06 ноября 2017
20:11  06 ноября 2017 0

Украинская компания заявила, что оставит Луганск без воды

Германия. Из автобуса на ходу. Пайне Брауншвейг., энергетика, ветряные генераторы
Долги за электричество привели к отключению водыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинское предприятие «Луганское энергетическое объединение» 6 ноября обесточит Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, оставив без воды все население Луганска в 500 тысяч человек, а также неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

Причиной отключения электроэнергии стали огромные долги перед энергетиками, которые оцениваются в 5,8 млн долларов. Большая часть суммы сформировалась из-за неоплаты поставленной электроэнергии со стороны ЛНР, сообщает энергокомпания на своей страничке в Facebook.

Отметим, что на сегодняшний день компания обеспечивает электроэнергией всей территорию Луганской области. Как ранее сообщала «Русская планета», из-за боевых действий на Донбассе резко ухудшилось качество питьевой воды. Питьевые фильтры выходят из строя уже через неделю.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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