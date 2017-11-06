Украинская компания заявила, что оставит Луганск без воды

Украинское предприятие «Луганское энергетическое объединение» 6 ноября обесточит Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, оставив без воды все население Луганска в 500 тысяч человек, а также неподконтрольные Киеву территории Донбасса.
Причиной отключения электроэнергии стали огромные долги перед энергетиками, которые оцениваются в 5,8 млн долларов. Большая часть суммы сформировалась из-за неоплаты поставленной электроэнергии со стороны ЛНР, сообщает энергокомпания на своей страничке в Facebook.
Отметим, что на сегодняшний день компания обеспечивает электроэнергией всей территорию Луганской области. Как ранее сообщала «Русская планета», из-за боевых действий на Донбассе резко ухудшилось качество питьевой воды. Питьевые фильтры выходят из строя уже через неделю.