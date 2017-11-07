Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что несгоревшие в атмосфере обломки китайского космического корабля Tiangong-1 могут упасть на территории Европейского союза. Ведомство планирует организовать наблюдение за космическим аппаратом.
«Из-за геометрии орбиты станции мы уже можем исключить возможность того, что какие-либо фрагменты упадут над любой областью севернее 43 градусов северной широты или южнее 43 градусов южной широты. Это означает, что корабль упадет в любом месте между этими широтами, например, в нескольких европейских странах», — заявил руководитель отдела мониторинга космического мусора ЕКА Хольгер Краг.
В космическом агентстве отмечают, что конкретные данные, такие как дата, время и траектории падения фрагментов Tiangong-1, могут быть предсказаны «только с большой неопределенностью». Ученые допускают возможность того, что некоторые части космического корабля достигнут поверхности планеты, передает Lenta.ru.
Как отмечает издание, Китай потерял контакт с Tiangong-1 в 2016 году. В настоящее время он находится на орбите на высоте около 300 км. С января по март 2018 года ученые предсказывают вхождение Tiangong-1 в плотные слои атмосферы.
Напомним, ранее Китай запустил в космос пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11», который должен состыковаться с космической лабораторией «Тяньгун-2».