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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:19  07 ноября 2017 0

Ученые: обломки китайского космического корабля угрожают Европе

США, комета,метеор,сирия, метеорит, космос, комета, атмосфера, земля, астероид
Обломки корабля могут упасть в нескольких европейских странахФото: depositphotos.com © URA.RU

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что несгоревшие в атмосфере обломки китайского космического корабля Tiangong-1 могут упасть на территории Европейского союза. Ведомство планирует организовать наблюдение за космическим аппаратом.

«Из-за геометрии орбиты станции мы уже можем исключить возможность того, что какие-либо фрагменты упадут над любой областью севернее 43 градусов северной широты или южнее 43 градусов южной широты. Это означает, что корабль упадет в любом месте между этими широтами, например, в нескольких европейских странах», — заявил руководитель отдела мониторинга космического мусора ЕКА Хольгер Краг.

В космическом агентстве отмечают, что конкретные данные, такие как дата, время и траектории падения фрагментов Tiangong-1, могут быть предсказаны «только с большой неопределенностью». Ученые допускают возможность того, что некоторые части космического корабля достигнут поверхности планеты, передает Lenta.ru.

Как отмечает издание, Китай потерял контакт с Tiangong-1 в 2016 году. В настоящее время он находится на орбите на высоте около 300 км. С января по март 2018 года ученые предсказывают вхождение Tiangong-1 в плотные слои атмосферы.

Напомним, ранее Китай запустил в космос пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11», который должен состыковаться с космической лабораторией «Тяньгун-2».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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