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22 ноября 2017
16:33  22 ноября 2017 0

«Россия потеряла главного культурного посла». Алексей Кортнев считает, что со смертью Хворостовского страна обеднела

Дмитрий Хворостовский так и не смог победить страшную болезньофициальная страница Д. Хворостовского в Facebook

Вместе со смертью Дмитрия Хворостовского Россия лишилась одного из своих культурных послов в мире. Такое мнение «URA.RU» высказал лидер группы «Несчастный случай», музыкант Алексей Кортнев.

О смерти народного артиста России Дмитрия Хворостовского стало известно в среду, 22 ноября. Певец скончался в Лондоне в окружении семьи после нескольких лет борьбы с опухолью мозга. Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в российской столице и на родине певца в Красноярске. Соболезнования семье певца уже выразил глава государства Владимир Путин.

«Хворостовский был обладателем уникального голоса, уникального тембра. И самое главное — он являлся одним из важных культурных послов России в мире, выступая на. без преувеличения, лучших международных площадках», — пояснил Кортнев.

По его мнению, «сегодня Россия обеднела». «Стране будет очень тяжело без Хворостовского, особенно сегодня, когда в мире такая сложная ситуация», — заключил музыкант.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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