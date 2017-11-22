Вместе со смертью Дмитрия Хворостовского Россия лишилась одного из своих культурных послов в мире. Такое мнение «URA.RU» высказал лидер группы «Несчастный случай», музыкант Алексей Кортнев.
О смерти народного артиста России Дмитрия Хворостовского стало известно в среду, 22 ноября. Певец скончался в Лондоне в окружении семьи после нескольких лет борьбы с опухолью мозга. Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в российской столице и на родине певца в Красноярске. Соболезнования семье певца уже выразил глава государства Владимир Путин.
«Хворостовский был обладателем уникального голоса, уникального тембра. И самое главное — он являлся одним из важных культурных послов России в мире, выступая на. без преувеличения, лучших международных площадках», — пояснил Кортнев.
По его мнению, «сегодня Россия обеднела». «Стране будет очень тяжело без Хворостовского, особенно сегодня, когда в мире такая сложная ситуация», — заключил музыкант.