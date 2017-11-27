19:08 27 ноября 2017 0

После репоста обманутой жене стали звонить другие любовницы мужа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Врач-стоматолог Юлия А. увидела в профиле незнакомой ей девушки в Instagram фото из своей спальни. Изумленная пользовательница тут же поделилась новостью в своем аккаунте.

Сначала девушка решили убедиться, что фото точно сделано в комнате ее квартиры, а после спросила мужа в комментариях, как давно он водит к ним в дом «девиц легкого поведения», рассказывает «Ридус». В завершение Юлия сделала репост на свою страницу в Instagram. Однако это еще не все. Обиженная жена начала переписку с любовницей супруга, на что получила совет «заканчивать цирк и начинать жить реальной жизнью».

Юлия нашла и других любовниц мужа. «Остальные девочки оказались приятнее, не такие агрессивные. Одна даже в трубку мне рыдала, не знала, что женат», — рассказывает она.

За обманутую жену вступились пользователи Instagram. «Сил вам, хорошо, что так получилось и что детей не было… слава «Инстаграму»… У Вас прекрасная выдержка) Счастья в жизни!.. Вы такая красавица и умница! Не берите в голову… ох, и круто вы их «спалили», — поддерживают Юлию в комментариях.

Находчивая девушка поблагодарила всех и пожаловалась, что сейчас ей звонят обиженные подружки ее любвеобильного мужа, который, скорее всего, в ближайшее время станет бывшим.