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04 декабря 2017
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Главные новости Москвы
07:41  04 декабря 2017 0

Военные нашли два района возможного нахождения аргентинской подлодки

Клипарт. Индия. Гоа, закат, берег, океан
Поиски затонувшей «Сан Хуан» продолжаютсяФото: Дарья Савкина © URA.RU

Специалисты ищут пропавшую аргентинскую подводную лодку «Сан Хуан» в двух новых районах на глубине 700 и 950 метров, рассказал журналистам официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби на пресс-конференции. По его словам, поиски осложняются плохими погодными условиями.

Подлодка пропала с радаров 15 ноября, напоминает «Федеральное агентство новостей». Судно направлялось с военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата, на борту находились 44 человека. В последний раз экипаж выходил на связь в акватории Атлантического океана недалеко от побережья Аргентины.

По одной из версий на борту подлодки произошел взрыв. В поисково-спасательных работах помимо самой Аргентины участвуют Россия, Германия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, США, Франция, Норвегия, Перу, Великобритания и Уругвай. Российские моряки уже выполнили два спуска глубоководного аппарата «Пантера Плюс» в районе поисков в Южной Атлантике, но пока не обнаружили подлодку, пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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