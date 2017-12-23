{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 69,13
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
24 декабря 2017
23 декабря 2017
20:51  23 декабря 2017 0

Джигарханян лишил актеров заработка, отменив спектакль бывшей жены

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Армен Джигарханян оставил своих артистов без достойной зарплатыФото: кадр из фильма «Город Зеро»

Театр Армена Джигарханяна терпит убытки. Худрук решил отменить новогодние показы детского спектакля «Иван да Марья», который был поставлен, когда труппой управляла экс-супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.

Коллеги Джигарханяна по театру предположили, что его решение отменить спектакль может быть связано с воспоминанием о бывшей молодой жене и скандальном разводе. Как пишет «Комсомольская правда», зрители уже начали массово сдавать билеты на отмененный спектакль, а актеры переживают, что получат за декабрь зарплату в два раза меньше, чем прежде.

Артисты отмечают, что из-за череды скандалов и обысков в последние месяцы посещаемость театра Армена Джигарханяна упала в два раза. Сотрудники театра, понимая, чем может грозить отмена новогоднего спектакля, обратились в департамент культуры Москвы с просьбой вмешаться в ситуацию. Однако чиновники лишь ответили: «Разбирайтесь сами».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров