Джигарханян лишил актеров заработка, отменив спектакль бывшей жены

Театр Армена Джигарханяна терпит убытки. Худрук решил отменить новогодние показы детского спектакля «Иван да Марья», который был поставлен, когда труппой управляла экс-супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.
Коллеги Джигарханяна по театру предположили, что его решение отменить спектакль может быть связано с воспоминанием о бывшей молодой жене и скандальном разводе. Как пишет «Комсомольская правда», зрители уже начали массово сдавать билеты на отмененный спектакль, а актеры переживают, что получат за декабрь зарплату в два раза меньше, чем прежде.
Артисты отмечают, что из-за череды скандалов и обысков в последние месяцы посещаемость театра Армена Джигарханяна упала в два раза. Сотрудники театра, понимая, чем может грозить отмена новогоднего спектакля, обратились в департамент культуры Москвы с просьбой вмешаться в ситуацию. Однако чиновники лишь ответили: «Разбирайтесь сами».