Россия ждет от ОБСЕ «внятной реакции» на высылку из Латвии российских журналистов. Отсутствие таковой Москва расценит как согласие на ответные меры, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова потребовала у представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира предпринять конкретные шаги в ответ на действия латвийских властей, сообщает «Ридус». В ходе визита в Москву «господин Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах — путь, ведущий к опустошению информационной среды. Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций», — напомнил представитель ведомства. — Отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер… будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет — и ОБСЕ это признает».
В свою очередь, Дезир выразил обеспокоенность происшедшим. Причины высылки из Латвии корреспондентки ВГТРК Ольги Курлаевой и ее мужа, который также является журналистом, «непрозрачны и остаются неясными», цитирует RT заявление пресс-службы ОБСЕ.
Как уже сообщало «URA.RU», супружескую пару обвинили в угрозе национальной безопасности страны. По словам Анатолия Курлаева, процедура депортации была обставлена максимально унизительно. Сейчас женщина находится в России. «Погранцы наши ее чаем с печеньками кормят. Все хорошо», — цитирует «Федеральное агентство новостей» мужа сотрудницы ВГТРК.