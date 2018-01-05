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05 января 2018
Главные новости Москвы
10:36  05 января 2018 1

Выдворенная из Латвии журналистка вернулась в Россию

Супругов Курлаевых обвинили в угрозе национальной безопасности ЛатвииФото из Facebook Анатолия Курлаева

Супруг выдворенной из Латвии журналистки ВГТРК Ольги Курлаевой Анатолий сообщил о ее возвращении в Россию. Об этом муж журналистки написал в Facebook.

В настоящее время российские пограничники поят Курлаеву чаем с печеньем и у нее все хорошо, приводит слова Анатолия информагентство Nation News. По его словам, власти Латвии не разрешили журналистке лететь самолетом, который она была готова оплатить, и приняли решение об унизительной процедуре депортации. Ее ночью на автобусе доставили на латвийско-российскую границу, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, 4 января власти Латвии приняли решение о депортации российской журналистки Ольги Курлаевой и ее супруга Анатолия Курлаева. Семейная пара обвинялась в угрозе национальной безопасности балтийской страны.

Ольга Дудорова
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