Выдворенная из Латвии журналистка вернулась в Россию

Супруг выдворенной из Латвии журналистки ВГТРК Ольги Курлаевой Анатолий сообщил о ее возвращении в Россию. Об этом муж журналистки написал в Facebook.
В настоящее время российские пограничники поят Курлаеву чаем с печеньем и у нее все хорошо, приводит слова Анатолия информагентство Nation News. По его словам, власти Латвии не разрешили журналистке лететь самолетом, который она была готова оплатить, и приняли решение об унизительной процедуре депортации. Ее ночью на автобусе доставили на латвийско-российскую границу, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Напомним, 4 января власти Латвии приняли решение о депортации российской журналистки Ольги Курлаевой и ее супруга Анатолия Курлаева. Семейная пара обвинялась в угрозе национальной безопасности балтийской страны.