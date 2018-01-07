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08 января 2018
07 января 2018
17:35  07 января 2018 2

Захарова рассказала о подруге из Госдепа США

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, захарова мария, пмэф-2016
По словам представителя МИД РФ, ей было приятно работать с Дженнифер ПсакиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
все новости сюжета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что у нее были приятельские отношения с экс-представителем Госдепа США Дженнифер Псаки. Российский дипломат сказала, что с Псаки было приятно работать.

Она пояснила, что отношения с Дженнифер Псаки были очень конструктивными. «Было приятно с ней работать как с человеком. Это я могу точно сказать, и я никогда этого не скрывала», — цитирует Захарову «Газета.ру». На данный момент Псаки является помощником президента США Дональда Трампа по коммуникациям.

Как писало «URA.RU», ранее МИД РФ выдвинул ультиматум из-за высылки российских журналистов из Латвии. Отсутствие «внятной реакции» от ОБСЕ Москва расценит как согласие на ответные меры, пояснила Мария Захарова.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.RU»
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