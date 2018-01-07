Захарова рассказала о подруге из Госдепа США

17:35 07 января 2018 2

По словам представителя МИД РФ, ей было приятно работать с Дженнифер Псаки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что у нее были приятельские отношения с экс-представителем Госдепа США Дженнифер Псаки. Российский дипломат сказала, что с Псаки было приятно работать.

Она пояснила, что отношения с Дженнифер Псаки были очень конструктивными. «Было приятно с ней работать как с человеком. Это я могу точно сказать, и я никогда этого не скрывала», — цитирует Захарову «Газета.ру». На данный момент Псаки является помощником президента США Дональда Трампа по коммуникациям.

Как писало «URA.RU», ранее МИД РФ выдвинул ультиматум из-за высылки российских журналистов из Латвии. Отсутствие «внятной реакции» от ОБСЕ Москва расценит как согласие на ответные меры, пояснила Мария Захарова.