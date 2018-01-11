{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 68,06
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 января 2018
11 января 2018
19:59  11 января 2018 1

«Постыдные игры Госдепа». Кадыров прокомментировал включение России в список опасных стран

Клипарт, кадыров рамзан
Лидер Чечни обвинил США в развязывании войн на Ближнем ВостокеФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение властей США о внесении России в список стран, нежелательных для посещения американскими гражданами. По мнению Кадырова, Белый дом пытается компенсировать утрату американского лидерства в мире сомнительными шагами.

«Там, где появляются американцы, нет, не обычные граждане США, не бизнес-партнеры, а те, кто несет „демократическую миссию“, начинаются войны, конфликты и смерти. Провоцируя военные конфликты на Ближнем Востоке, сея вражду и ненависть в разных государствах, США давно стали самым опасным государством», — заявил Кадыров в своем telegram-канале.

Кадыров отметил, что на руководстве США лежит ответственность за гибель мирного населения Ближнего Востока и вынужденное переселение беженцев в Европу. Глава Чеченской республики предположил, что США таким образом пытаются компенсировать ослабление позиций на мировой арене. «США из последних сил пытаются расшатать сильные государства, быть может тогда они станут сильнее. Жаль, что вся Америка стала заложником постыдных игр госдепа», — добавил глава Чечни.

Ранее «URA.RU» сообщало о списке рекомендаций, разработанных Госдепартаментом для граждан США, собирающихся в зарубежные поездки. Россия из-за высокого уровня террористической угрозы оказалась в одной группе с Турцией, Пакистаном и Нигерией.

В конце 2017 года Рамзан Кадыров занял первое место среди губернаторов-блогеров в рейтинге компании «Медиалогия». В престижном списке самых цитируемых глав субъектов РФ также оказались мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московский области Андрей Воробьев, напоминает «Подмосковье сегодня».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров