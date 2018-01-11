19:59 11 января 2018 1

Лидер Чечни обвинил США в развязывании войн на Ближнем Востоке Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение властей США о внесении России в список стран, нежелательных для посещения американскими гражданами. По мнению Кадырова, Белый дом пытается компенсировать утрату американского лидерства в мире сомнительными шагами.

«Там, где появляются американцы, нет, не обычные граждане США, не бизнес-партнеры, а те, кто несет „демократическую миссию“, начинаются войны, конфликты и смерти. Провоцируя военные конфликты на Ближнем Востоке, сея вражду и ненависть в разных государствах, США давно стали самым опасным государством», — заявил Кадыров в своем telegram-канале.

Кадыров отметил, что на руководстве США лежит ответственность за гибель мирного населения Ближнего Востока и вынужденное переселение беженцев в Европу. Глава Чеченской республики предположил, что США таким образом пытаются компенсировать ослабление позиций на мировой арене. «США из последних сил пытаются расшатать сильные государства, быть может тогда они станут сильнее. Жаль, что вся Америка стала заложником постыдных игр госдепа», — добавил глава Чечни.



Ранее «URA.RU» сообщало о списке рекомендаций, разработанных Госдепартаментом для граждан США, собирающихся в зарубежные поездки. Россия из-за высокого уровня террористической угрозы оказалась в одной группе с Турцией, Пакистаном и Нигерией.



В конце 2017 года Рамзан Кадыров занял первое место среди губернаторов-блогеров в рейтинге компании «Медиалогия». В престижном списке самых цитируемых глав субъектов РФ также оказались мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московский области Андрей Воробьев, напоминает «Подмосковье сегодня».