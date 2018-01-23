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24 января 2018
23 января 2018
21:34  23 января 2018 2

Корчевников вывел из себя звезду сериала «Улицы разбитых фонарей». ВИДЕО

Борис Корчевников возмутил актера вопросом о бывшей женеФото: скриншот телепередачи

Известный актер Сергей Селин стал гостем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Телеведущий возмутил звезду фильма «Улицы разбитых фонарей» своим вопросом о бывшей жене актера.

Первая жена Сергея Селина также была актрисой, и в браке с ней он прожил 20 лет, отмечает «Экспресс-газета». Однако в 2008 году артист развелся с женой, которая также стала матерью его сына Прохора. Борис Корчевников отметил, что и сам Селин некогда остался без отца. Телеведущий спросил артиста, не переживал ли он, поступая таким же образом со своим сыном.

Вопрос Корчевникова так раздосадовал Сергея Селина, что он не смог сдержать эмоций. По словам актера, при разводе он оставил жене две квартиры, иномарку, а также бизнес и апартаменты в Турции. «Я открою маленький секрет. Моя бывшая супруга и сегодня получает значительную сумму с моих доходов. По сей день», — рассказал Селин.

Софья Стеклова
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