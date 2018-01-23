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24 января 2018
23 января 2018
23:34  23 января 2018 2

Минкульт назвал причину запрета фильма «Смерть Сталина» в России

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , минкульт РФ, министерство культуры РФ
В Минкульте посчитали, что фильм может оскорбить старшее поколение россиянФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Министерстве культуры объяснили причину отзыва прокатного удостоверения у британской кинокартины «Смерть Сталина». Фильм будет направлен на всестороннюю юридическую экспертизу, которая и решит его дальнейшую судьбу.

Комментируя решение, в Минкульте пояснили, что отзыв прокатного удостоверения не связан с какой-либо цензурой или страхом России критических оценок своей истории, пишет Nation News. Критичное отношение к себе — российская культурная традиция, однако между самокритикой и глумлением над историей существует нравственная граница.

Именно на предмет этого, к слову, и будет проверяться картина. По мнению министерства, фильм может оскорбить чувства людей старшего поколения и быть воспринят как насмешку над советским прошлым и над государством, которое победило фашизм. Кроме того, Микульт, как отмечается. якобы пытался обратить внимание прокатчика на неуместность выхода подобной картины перед годовщиной победы над Сталинградом, однако адресат предупреждение проигнорировал.

Ранее, как напоминает RT, стало известно, что Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Образы исторических личностей, по мнению экспертов, в картине искажены.

Сергей Демин
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