Трамп хочет увеличить оборонный бюджет США

Дональд Трамп намерен предложить Конгрессу США увеличить оборонный бюджет. В проект документа на 2019 финансовый год на военные расходы Трампом запланировано 716 млрд долларов, что на 7% больше, чем в уходящем году.
По данным The Washington Post, президент США предлагает увеличить бюджет американского министерства обороны, расходы на военные операции США за рубежом и поддержание боеготовности ядерного арсенала страны.
Сейчас расходы оборонного ведомства США утверждены на уровне 690 млрд долларов, однако законопроект об их выделении еще не принят. Как отмечает ТАСС, увеличение оборонных расходов пойдет на пользу политической карьере главы Пентагона Джеймса Мэттиса. 19 января он представил новую Стратегию национальной обороны, соновной посыл которой — стратегическое соперничество с Россией и Китаем.