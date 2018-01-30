21:22 30 января 2018 3

Хулиганы осквернили Вечный огонь (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В подмосковной Кашире-2 трое подростков потушили пламя Вечного огня и скрылись. Хулиганов на Аллее Славы засняли камеры видеонаблюдения, установленные в рамках проекта «Безопасный город».

Сначала мальчики помогали дворникам очищать территорию возле мемориала от снега. После того, как работники коммунальной службы ушли, хулиганы развлекались, прыгая через Вечный огонь, а затем закидывая его снежками. Как только пламя погасло, подростки сбежали.

О неполадке на мемориале сообщили местные жители. По информации телеканала 360, до приезда аварийной службы газ распространялся по территории аллеи. Сейчас полиция устанавливает личности несовершеннолетних нарушителей, после силовики дадут оценку инциденту.

Видео: телеканал 360

Ранее «URA.RU» сообщало о вопиющем инциденте в Абинском районе Краснодарского края. Школьницы заплевали Вечный огонь и утроили вокруг него пляски. Также неизвестные повредили часть керчинского мемориала с Вечным огнем. Как пишут argumenti.ru, они оторвали бронзовые цифры, обозначающие год проведения Керченско-Эльтигенской десантной операции.