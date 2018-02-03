16:04 03 февраля 2018 0

Юрий Дудь молодой, но уже очень богатый влогер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) опубликовало рейтинг самых богатых своих российских представителей. Исследователи сравнили доходы youtube-знаменитостей, которые им принесла реклама за второе полугодие 2017. В пятерке лидеров оказался и новичок в блогерском ремесле — Юрий Дудь.

Так, в топ-5 видеобогачей вошли Валентин Петухов, известный как Wylsacom (27,9 млн руб.), Амиран Сардаров — создатель «Дневник Хача» (27,3 млн руб.), Николай Соболев, прославившийся съемками на федеральных передачах (26 млн руб.), Юрий Дудь, автор канала «ВДудь» (17.6 млн руб.) и Саша Спилберг, выступавшая в Госдуме (17,4 млн руб.).

Однако знаменитые блогеры заявили, что этим цифрам верить не стоит. «Хотелось бы, чтобы все было, как они рисуют, но, конечно, это далеко от истины», — сказал Валентин Петухов в комментарии для канала 360. Техноблогер объяснил свой высокий заработок удачной интеграцией рекламы в контент.

«Далеки от реальности цифры, причем, думаю, по всем блогерам. За себя могу сказать точно, что меньше от того, что написали. Думаю, в топ-5 я вхожу по доходу, но точно не в топ-2», — считает и его коллега Амиран Сардаров. Он пояснил, что блогеры тратят огромные суммы на команду и оборудование и это стоит учитывать, составляя подобный список. Отец и менеджер Саши Спилберг Александр Балконский заявил, что он точно знает, сколько зарабатывают блогеры и цифры в рейтинге РИАБ не соответствуют действительности, но само по себе появление рейтинга он поддерживает.

Напомним, прошлым летом российским исследовательским агентством блогеров был опубликован рейтинг дохода самых популярных аккаунтов YouTube, Instagram и LiveJournal, аудитория которых превышает один миллион человек. Самым богатым блогером был признан тот же Валентин Петухов. Вслед за ним расположилась Ольга Бузова, а замыкала звездную пятерку нынешний кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.