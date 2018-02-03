{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:04  03 февраля 2018 0

Юрий Дудь зарабатывает на знаменитостях миллионы. Опубликован рейтинг самых богатых блогеров России

Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Юрий Дудь молодой, но уже очень богатый влогерФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) опубликовало рейтинг самых богатых своих российских представителей. Исследователи сравнили доходы youtube-знаменитостей, которые им принесла реклама за второе полугодие 2017. В пятерке лидеров оказался и новичок в блогерском ремесле — Юрий Дудь.

Так, в топ-5 видеобогачей вошли Валентин Петухов, известный как Wylsacom (27,9 млн руб.), Амиран Сардаров — создатель «Дневник Хача» (27,3 млн руб.), Николай Соболев, прославившийся съемками на федеральных передачах (26 млн руб.), Юрий Дудь, автор канала «ВДудь» (17.6 млн руб.) и Саша Спилберг, выступавшая в Госдуме (17,4 млн руб.).

Однако знаменитые блогеры заявили, что этим цифрам верить не стоит. «Хотелось бы, чтобы все было, как они рисуют, но, конечно, это далеко от истины», — сказал Валентин Петухов в комментарии для канала 360. Техноблогер объяснил свой высокий заработок удачной интеграцией рекламы в контент.

«Далеки от реальности цифры, причем, думаю, по всем блогерам. За себя могу сказать точно, что меньше от того, что написали. Думаю, в топ-5 я вхожу по доходу, но точно не в топ-2», — считает и его коллега Амиран Сардаров. Он пояснил, что блогеры тратят огромные суммы на команду и оборудование и это стоит учитывать, составляя подобный список. Отец и менеджер Саши Спилберг Александр Балконский заявил, что он точно знает, сколько зарабатывают блогеры и цифры в рейтинге РИАБ не соответствуют действительности, но само по себе появление рейтинга он поддерживает.

Напомним, прошлым летом российским исследовательским агентством блогеров был опубликован рейтинг дохода самых популярных аккаунтов YouTube, Instagram и LiveJournal, аудитория которых превышает один миллион человек. Самым богатым блогером был признан тот же Валентин Петухов. Вслед за ним расположилась Ольга Бузова, а замыкала звездную пятерку нынешний кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

Фото: Breaking Trends

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров