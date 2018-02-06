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06 февраля 2018
Главные новости 
16:10  06 февраля 2018 0

Россиянам посоветовали отложить поездки на Мальдивы

Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, закат, туризм, путешествие, тепло, курорт, пальмы, вечер, отдых, берег моря, отпуск, ашдод
Туристов предупреждают о беспорядкахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российское посольство в Шри-Ланке, в зону ответственности которого входят Мальдивы, рекомендует отечественным туристам воздержаться от поездок в эту страну. Как поясняет дипредставительство, начавшийся здесь политический кризис в ближайшее время может перерасти в массовые беспорядки.

«В Москву послан сигнал с рекомендациями воздерживаться от поездок на Мальдивы в связи с происходящими там определенными волнениями на политическом уровне. На сегодняшний день каких-либо проявляемых угроз нет, но предпосылки к этому есть», — цитируют Nation News заявление российского МИД.

Кризис на Мальдивах начался 5 февраля после того, как глава Абдулла Ямин отказался выполнять решение Верховного суда об освобождении политических заключенных. Следом он ввел в стране чрезвычайный режим на 15 суток, сообщает телеканал 360. В результате спонтанно начали возникать митинги протеста.

Стоит отметить, что Мальдивы в этом сезоне пользуются популярностью у селебрити. Так, совсем недавно фотографиями с островов в социальных сетях делились экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова и «Мисс Россия-2017», уроженка Свердловской области, Полина Попова.

Игорь Чукреев
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