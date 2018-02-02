16:06 02 февраля 2018 0

Попова дразнит москвичей, которые мерзнут в России Фото: Полина Попова, Instagram

Уроженка Екатеринбурга Полина Попова, которая в 2017 году завоевала титул «Мисс Россия», опубликовала новые фотографии в Instagram. Девушка в настоящее время отдыхает на Мальдивах, откуда периодически делится с подписчиками красивыми снимками.

Фанаты модели хвалят ее в комментариях, отмечая красоту как пейзажей, так и ее фигуры. «Фигура шикарна, с видом на райский уголок земли…», «Шикарный вид! Вам он очень идет! , «Фантастично сексуально», «Бомбическая блондинка», — забросали комплиментами Попову. В одном из постов «Мисс Россия» также подразнила своих подписчиков вопросом о погоде в Москве.

1/4 Фото: Полина Попова, Instagram

Ранее «URA.RU» сообщало, что Полина Попова вошла в десятку самых красивых женщин планеты. На конкурсе «Мисс Мира — 2017» ей пришлось сражаться со 118 моделями из других стран. Известно, что в модельном бизнесе 21-летняя екатеринбурженка уже шесть лет. Девушка изучает иностранные языки, готовит, катается на горных лыжах и собирается стать журналисткой.