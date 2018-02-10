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10 февраля 2018
09 февраля 2018
02:59  10 февраля 2018 0

В Ярославле водитель переехал поскользнувшуюся на переходе женщину. Очевидцы проходили мимо. ВИДЕО

Очевидцы не стали помогать женщине и проходили мимоФото: скрин видео

В Ярославле пока неизвестный водитель белой Lada переехал поскользнувшуюся прямо перед его автомобилем женщину и, не притормозив, уехал. Видео произошедшего было опубликовано местным жителем Евгением Жаворонковым в Facebook.

На записи видно, как переходившая по светофору дорогу женщина, поскользнулась прямо перед стоящими машинами. Никто из водителей и пешеходов не помог ей подняться, пройдя мимо. Занимавший среднюю полосу дороги водитель не стал дожидаться, пока она встанет, и как только ему загорелся зеленый свет, начал движение, наехав на еще не поднявшуюся женщину.

При этом даже после этого помощь подоспела не сразу. Кто-то из пешеходов продолжал смотреть на происходящее, автомобили проезжали мимо, и лишь спустя какое-то время один из водителей вышел из машины и принялся поднимать пешехода. После этого подошли и другие очевидцы.

Пользователи Сети пришли в ярость от этих кадров, снятых. по всей видимости, с камеры видеонаблюдения дома напротив. Причем жесткой критике подвергся не только сбивший женщину водитель, но и прошедшие мимо люди.

«Господи, что с нами происходит?», «Кошмар! Люди! Это же невозможно! Равнодушие и преступность вокруг. Страшно», «Люди! Вы где? Монстры одни вокруг?», — пишут пользователи Сети.

Сергей Демин
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