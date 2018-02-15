В России резко упал в цене iPhone 7 Plus

23:34 15 февраля 2018 1

«Яблочный» смартфон подешевел на 40 процентов от первоначальной стоимости ФОТО: Pixabay, rhysadams

В России резко подешевел смартфон iPhone 7 Plus от компании Apple. Стоимость «яблочного» гаджета снизилась на 40 процентов от первоначальной стоимости.

Таким образом, если на старте 32-гигабайтная версия смартфона обошлась бы покупателю в 56990 рублей, то сейчас стоимость устройства составляет порядка 35 тысяч рублей. В некоторых интернет-магазинах iPhone 7 Plus можно приобрести еще дешевле, передают Nation News.

Напомним, компания Google планирует внедрить в Android поддержку выреза в верхней части дисплея, которая зачастую называется «монобровь». Корпорация собирается полностью пересмотреть Android для того, чтобы адаптировать его под новое поколение гаджетов. Первым у кого появился вырез экрана стал «яблочный» смартфон iPhone X.