В России резко упал в цене iPhone 7 Plus

В России резко подешевел смартфон iPhone 7 Plus от компании Apple. Стоимость «яблочного» гаджета снизилась на 40 процентов от первоначальной стоимости.
Таким образом, если на старте 32-гигабайтная версия смартфона обошлась бы покупателю в 56990 рублей, то сейчас стоимость устройства составляет порядка 35 тысяч рублей. В некоторых интернет-магазинах iPhone 7 Plus можно приобрести еще дешевле, передают Nation News.
Напомним, компания Google планирует внедрить в Android поддержку выреза в верхней части дисплея, которая зачастую называется «монобровь». Корпорация собирается полностью пересмотреть Android для того, чтобы адаптировать его под новое поколение гаджетов. Первым у кого появился вырез экрана стал «яблочный» смартфон iPhone X.