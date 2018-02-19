19:34 19 февраля 2018 0

Журналист решил сменить формат Фото: Анна Майорова © URA.RU

Известный журналист Леонид Парфенов запустил YouTube-канал под названием «Парфенон». Шоу получилось неформальным — о политике и культуре корреспондент рассуждает, сидя в московской квартире с бокалом вина.

В начале выпуска Парфенов объясняет, «как дошел до жизни такой». «Ничего, кроме как писать кадровые и закадровые тексты, я не умею. Вино — чтобы было понятно, что не работа», — говорит Парфенов. Постепенно входя в роль сомелье, он добавляет, что для первой программы он выбрал пино нуар, цвет рубин, в послевкусии — зеленый перец. Снимая себя на видеокамеру, Парфенов рассуждает об истоках кумовства и коррупции в Дагестане, цитирует певца Александра Башлачева, делится впечатлениями от посещения музеев Берлина, а также вспоминает Бориса Березовского, анонсируя выход новой книги об олигархе.

Леонид Парфенов — советский и российский журналист, телеведущий, автор телепроектов «Намедни» и «Российская империя», пятикратный лауреат ТЭФИ (по материалам «Википедии»). Входит в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.