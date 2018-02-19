{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,34
Динамика за 2 недели
Евро 69,90
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:34  19 февраля 2018 0

Парфенов запустил на YouTube шоу, в котором рассказывает новости под вино. ВИДЕО

Интервью с Леонидом Парфеновым. Екатеринбург, парфенов леонид
Журналист решил сменить форматФото: Анна Майорова © URA.RU

Известный журналист Леонид Парфенов запустил YouTube-канал под названием «Парфенон». Шоу получилось неформальным — о политике и культуре корреспондент рассуждает, сидя в московской квартире с бокалом вина.

В начале выпуска Парфенов объясняет, «как дошел до жизни такой». «Ничего, кроме как писать кадровые и закадровые тексты, я не умею. Вино — чтобы было понятно, что не работа», — говорит Парфенов. Постепенно входя в роль сомелье, он добавляет, что для первой программы он выбрал пино нуар, цвет рубин, в послевкусии — зеленый перец. Снимая себя на видеокамеру, Парфенов рассуждает об истоках кумовства и коррупции в Дагестане, цитирует певца Александра Башлачева, делится впечатлениями от посещения музеев Берлина, а также вспоминает Бориса Березовского, анонсируя выход новой книги об олигархе.

Леонид Парфенов — советский и российский журналист, телеведущий, автор телепроектов «Намедни» и «Российская империя», пятикратный лауреат ТЭФИ (по материалам «Википедии»). Входит в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров